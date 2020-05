Óriási áttörés jöhet a malária elleni küzdelemben

Olyan mikrobát fedeztek fel kenyai és brit tudósok, amely tökéletesen megvédi a szúnyogokat a maláriától – olvasható a BBC hírportálján.

A kutatók szerint a felfedezésben óriási lehetőség rejlik a betegség elleni küzdelemben.

A maláriát a fertőzött szúnyogok csípése terjeszti, tehát a rovarok védelme az emberek védelmét eredményezheti.

A maláriát megállító Microsporidia MB-t a szúnyogok tanulmányozása közben fedezték fel a kenyai Viktória-tónál. A rovarok bélrendszerében és genitáliáiban él.

A kutatók egyetlen olyan szúnyogot sem találtak, amelyikben Microsporidia él és emellett fertőzött is lett volna – írták a Nature Communications tudományos lapban.

A laboratóriumi kísérletek megerősítették, hogy a mikroba megvédi a szúnyogokat a malária kórokozójával szemben.

A Microsporidiák vagy kisspórások élősködők, a gombák közeli rokonai. A vizsgált szúnyogok öt százalékában találták meg az új fajt.

„Az eddigi adataink azt mutatják, 100 százalékban véd a malária ellen. Meglepetésként ért bennünket is. Azt gondolom, nagy áttörést lehet elérni vele” – mondta el a BBC-nek Jeremy Herren, a kenyai nemzetközi rovartani kutatóközpont (International Centre of Insect Physiology and Ecology, ICIPE) munkatársa.

Évente mintegy 400 ezer ember, nagyrészt ötévesnél fiatalabb gyerek hal bele a maláriába.

Ugyan óriási előre lépéseket jelentettek az ágyakat takaró szúnyoghálók és a rovarirtók, az utóbbi években a fejlődés megtorpant, sokak szerint új védekező eszközökre lenne szükség.

Azt még kutatják, milyen mechanizmus által védi a mikroba a szúnyogot, de úgy tűnik, élethosszig tart a hatása.

Egy régió szúnyogjainak legalább 40 százalékát kell a Microsporidiával megfertőzni, hogy a malária jelentősen visszaszoruljon. A mikrobát felnőtt egyedek adják át egymásnak, valamint nőstények az utódjaiknak.

Borítókép: illusztráció