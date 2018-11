Okostelefonos applikáció válthatja le a baleseti kárbejelentő papírt

Az alkalmazás már jövő év január elsejétől letölthető lesz. Aztán elválik, mekkora áttörést ér el.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) konferenciáján csütörtökön a szervezet elnöke bejelentette: egy telefonos applikáció segítségével digitalizálták a magyar biztosítók által a közúti baleseteknél használt kék-sárga bejelentő nyomtatványt, amit sokan csak rossz emlékként tudnak csak felidézni a mindenféle koccanások utáni ügyes-bajos papírmunkákra gondolva.

Pandurics Anett hozzátette, ez a megoldás egy készülékkel és két készülékkel történő bejelentésre is alkalmas, és jövő év január elsejétől letölthető lesz. Az E-kárbejelentő jelentősen gyorsíthatja a károk rendezését – emelte ki.

A konferenciáján bemutatott ötlet azon a többnyire jogos feltételezésen alapul, hogy Magyarországon az autós balesetek nagy többségében mindkét autósnál lehet valamilyen okos eszköz, s ez a körülmény – ha az országban kialakult 80 százalékos internet-penetrációt és 65 százalékos okostelefon-telítettséget vesszük számításba – így már sokaknak jól jöhet.

A digitális megoldás minden olyasmire képes, ami az ilyen regisztrációs ügymenetekben elvárható.

Ennek az az előfeltétele, hogy aki csak teheti, szánja rá magát arra, hogy egyszer felvigye a rendszerbe a gépkocsija, a biztosítója és a saját személyes adatait, amik aztán a további felhasználások esetén ezek már maguktól betöltődnek.

A felület fejlesztése szerteágazó volt, így az applikáció segítségével elérhető a segélyhívó telefonvonala. A rendszer előre szimulált baleseti szituációkat tartalmaz, amelyekből jó eséllyel kiválasztható az általunk elszenvedett eset valamelyik hasonmása is. Fotót, videót is feltölthetünk a felületre, amely ilyen módon a biztosítók számára is elérhetővé, láthatóvá, ellenőrizhetővé válik.

Kérdéses még, hogy mennyien lesznek azok, akik ezt az applikációt feltöltik a különböző eszközeikre. S kérdéses az is, hogy egy adott baleseti helyzetben képes lesz-e mindkét fél megegyezni abban, hogy egymáséval egyező akarattal mind a ketten az elektronikus eszközt használják a papírok kitöltése helyett.

Amíg ezekre a kérdésekre választ nem ad az idő, addig természetesen megmarad a sokak által ismert papíralapú verzió is.

