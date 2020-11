Obama memoárjából rekordot jelentő példány fogyott az első héten

Minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.

Rekordot jelentő több mint 1,7 millió példányt adtak el Barack Obama korábbi amerikai elnök memoárjából a megjelenését követő első héten Észak-Amerikában: az A Promised Land ezzel minden idők egyik legnagyobb első heti eladását produkáló nem fikciós könyve lett.

A Crown kiadó kedden jelentette be, hogy az eredetileg tervezett 3,4 millióról 4,3 millióra növeli az első kiadás példányszámát. Az eladásokba beleszámítanak a hangos- és digitális könyvek is.

Az A Promised Land, amely a tervezett két kötet első része, november 17-én jelent meg és már az első napon csaknem 890 ezer példányt kapkodtak el belőle.

A Fehér Ház korábbi „lakói” közül csupán Obama felesége, Michelle közelíti meg férje írói sikerét. A korábbi first lady 2018-ban megjelent Így lettem (Becoming) című könyvéből tíz milliónál is több példány fogyott eddig világszerte és jelenleg is az Amazon.com top20-as listáján szerepel.

George W. Bush korábbi amerikai elnök Döntési helyzetek című önéletrajzi kötetéből 775 ezer példányt adtak el a megjelenésének első hetében, míg Bill Clinton Életem című könyvéből egymillió példány fogyott nyolc nap alatt. E két elnöki memoár eladásai mostanra 3,5-4 millió példány között mozognak.

Egyetlen nem fikciós könyv sem közelíti meg ugyanakkor J.K. Rowling Harry Potter és a Halál ereklyéi című könyvének eladási ütemét.

A népszerű Harry Potter-sorozat 2007-ben megjelent hetedik, befejező kötetéből több mint nyolcmillió példány fogyott a megjelenését követő 24 órában.