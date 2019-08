Mindenki szívét elrabolta Simon, a mosómedvebaba

Az apróságot szerdán mutatták be a sajtónak – írja a haon.hu. Simon 65 napos vemhesség után július elsején született 63 grammos súllyal, ami nagyon kevésnek tűnhet.

A mosómedvéknél ez a születési súly alsó határa, tehát még az átlagon belül van – tájékoztatott dr. Nagy Gergely Sándor, a debreceni állatkert igazgatója. A vakon világra jövő újszülött nevelését az állatgondozóknak kellett átvállalniuk, s ahogy egy kisbabát, őt is mosdatniuk, ápolniuk és etetniük kell.

Sokszor előfordul, hogy zárt térben tartott állatoknál az utódgondozás tapasztalat hiányában nem indul meg, illetve a mosómedvéknél jellemző a csoporton belüli agresszió.

Ez a két ok vezetett oda, hogy kézből kell nevelni a kicsit – válaszolta az igazgató kérdésünkre, s hozzátette, a csöppség jó egészségnek és étvágynak örvend, így szépen cseperedik, és egy hónaposan már fél kilogrammot nyom.

Ahogyan egy békés csecsemő, a kis mosómedve is legfőképpen alvással tölti idejét, de mikor felébred, azonnal éhes.

Táplálékként egyelőre macskáknak való tejpótló tápszert kap, majd játszik egy kicsit, s újra álomba merül. Mindezt kétóránként megismétli. Nagy Gergely Sándor azt is elárulta, ez a játék éjjel aktívabb, mivel a mosómedve éjszakai faj.

A mosómedvék két-három éves kor között érik el az ivarérettséget. Féléves, de még inkább kilenc hónapos korukig anyatejet fogyasztanak. Gondozóinak is eddig majd részt venniük Simon ellátásában, ez alatt az időszak alatt fokozatosan válik majd el „szüleitől”, ahogyan ez a természetben is történne. Ám az elválás csak az etetésre vonatkozik, a szoros kapcsolat közötte és az emberek között a jövőben is megmarad