Mi már tudjuk, mi dobná fel a mai napját

Egy nyugati síkvidéki gorillabébi, aki egy floridai állatkertben született és természetesen már most is rendkívül bájos.

Az állat születése persze nemcsak emiatt fontos, hanem azért is, mert bár a nyugati síkvidéki gorilla a világ legnépesebb gorillafaja, így is súlyosan veszélyeztetett fajnak minősül – írja a Reuters alapján a Faktor.

WATCH: A zoo in Florida welcomes the birth of a female western lowland gorilla pic.twitter.com/Z1wTVYUa4o

— Reuters Top News (@Reuters) October 14, 2018