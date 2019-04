Megvertek egy srácot, mert elkiabálta az új Bosszúállók film végét

Épp a Bosszúállók: Végjáték című film vetítésére álltak sorban a rajongók Hongkongban, amikor egy férfi elkezdte kikiabálni a film részleteit.

A rajongók ezen annyira feldühödtek, hogy néhány pillanat múlva nekiestek a férfinak, és verni kezdték – írta meg a hirado.hu a brit The Independent alapján.

Miután elégtételt vettek, a férfit otthagyták az út szélén heverve vérző sebekkel. A fején is sérülést szerzett férfi a földön ülve várta meg, amíg az orvos megérkezett, és ellátta a sebeit.

A man in #Hongkong reportedly beaten up outside cinema for loudly #leaking #Avengers #Endgame! pic.twitter.com/pBcZqXs0Sw

— RUMBLE ROYALE (@RumbleRoyalePH) April 27, 2019