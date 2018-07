Meglepetést hagyott az öltözőben a japán válogatott

Ön hogyan képzeli el egy válogatott öltözőjét a csapat távozása után? Hát biztos nem úgy, ahogyan a japánok hagyták…

Bár a vb-n a mezük után „kék szamurájoknak” is becézett japán válogatott tagjai a tegnapi, belgáktól elszenvedett vereség után kénytelenek voltak elbúcsúzni a tornától, egy utolsó meglepetést még tartogattak a házigazda oroszok számára.

Egy, a Twitterre feltöltött fotó elárulja: a japán csapat nemcsak az öltözőt takarította ki (a padlótól a padokon át mindenhol), de még egy apró figyelmességgel is kedveskedett a házigazdáknak, akiket az asztal közepén egy orosz nyelvű „Szpasziba”, azaz „Köszönjük!” felirat fogadott.

Japanese team cleaned up locker room after themselves following their loss game to Belgium and left "Spasibo (Thank You)" note pic.twitter.com/aBSn7bJfV4

— English Russia (@EnglishRussia1) July 3, 2018