A magyar műkorcsolyázó AC/DC-re szedte szét a házat – imádják

Ha olyan előadást látnak az emberek, mint a 19 éves műkorcsolyázó, Tóth Ivett előadása, könnyen előfordulhat, hogy széles közönséget vonz majd a téli olimpia. Amint felcsendült a legendás együttes Back in Black című száma, a közönség rögtön érezte az ütemet, a Thunderstruck már csak hab volt a tortán.

Az NBC kommentátorpárosának, Tara Lipinskynek és Johnny Weirnek kifejezetten nem tetszett a formabontó előadás, de a netes felhasználók egyként álltak ki a magyar versenyző mellett – adta hírül az origo.

Amint azt már korábban megírtuk, produkciójával Ivett bekerült a legjobb 24-be, amivel kvalifikálta magát a pénteki döntőre. Az említett kommentátorpároson kívül – akik közül az egyiket Thunder Levin író, rendező egyenesen hülyének nevezett – elárasztották a Twittert a rajongó bejegyzések.

Juliet Macur, a New York Times sportújságírója egyenesen az új kedvencének nevezte a magyart, és konkrétan úgy érezte magát, mintha egy NFL-meccsen, vagy a kondiban lenne.

New favorite skater ever: Ivett Toth, who is skating to AC/DC's Back in Black and Thunderstruck. I feel like I'm at an NFL game. (Or working out in the gym.) She's wearing what looks like leather biker gear. The old judges are nearly fainting. You be yourself, girl!

— Juliet Macur (@JulietMacur) February 21, 2018