Madarak kalitkában: börtönvendéglő nyílik Rómában

Az elítéltek által üzemeltetett, nyilvános vendéglő nyílik a hírhedt római Rebibbia börtönben, ahol maffiózókat, terroristákat és más veszélyes bűnözőket tartanak fogva szigorú őrizet mellett.

Az Uccelli in gabbia (Madarak kalitkában) nevű étteremben a fogvatartottak készítik el az ételeket, ők is szolgálnak fel, de csak olyanok, akik csekélyebb súlyú bűncselekmény miatt kerültek rács mögé, és nem számítanak veszélyesnek. A felszolgált ételekhez használt alapanyagok egy részét is a börtönben állítják elő. A menüt hivatásos szakácsok állítják össze.