Kiderült a kedves gasztrobloggerről, hogy valójában fanatikus iszlamista

A fejkendős egyetemista lány, aki videóiban olcsón elkészíthető ételek receptjeit osztotta meg a világhálón, a főzési tippek mellett iszlamista nézeteket is terjesztett az interneten, de amint felfedték a kilétét és a valódi nevét, azonnal törölte a profilját a közösségi oldalakról.

Alaposan felkavarta a francia médiát egy fejkendős iszlamista egyetemista lány története, akinek a videójához fűzött véleménye miatt az egyik legtekintélyesebb francia napilap, a Le Figaro egyik újságíróját halálosan megfenyegették miután a 2001-es amerikai terrortámadásokra utalva csak annyit írt a videó alá kommentben, hogy „szeptember 11.” – írja a V4NA hírügynökség.

Itt még kedves gasztrobloggerként:

A történtek után sokan támadták és rasszizmussal vádolták Judith Waintraubot, de sokan ki is álltak mellette, többek között a Charlie Hebdo egyik volt munkatársa, Zineb El Rhazoui is, aki egy tévéműsorban elmondta, hogy a felvételen szereplő lány, Imane valójában iszlamista aktivista, aki többek között a Koránt, imaszőnyeget és fejkendőt tartalmazó csomagokat küld fiatal lányoknak, és még tippeket is ad nekik, hogy miként tudnák az egészet eltitkolni a szüleik elől.

Imane Boune-nak több mint 29 ezer követője volt a Twitteren, és bár a botrány kirobbanását követően azonnal törölte a fiókját, sokan lementették a korábbi bejegyzéseit, így olyan komment is napvilágot látott, amelyben arról ír, hogy szülei Algéria felszabadulásáért harcoltak, és nekik köszönhetően ő is rendkívül elszánt, kész a végsőkig küzdeni egy olyan ügyért, amely a szívéhez közel áll.

Itt azonban még nincs vége a sorozatnak, idén júniusban Imane egyértelműen leírta, hogy ő tulajdonképpen szeparatista és kommunitarista, és azt sem titkolja, hogy maximálisan támogatja azokat, akik Adama Traoré ügyéért harcolnak.

A Valeurs Actuelles hetilap azt is kiderítette a fiatal lányról, hogy lelkes követője volt a szigorú iszlamista ideológiát hirdető @firdawss oldalnak, olyannyira, hogy megosztotta a közösség egy 2020. május 9-én megjelent bejegyzését, amely a fejkendő viselésének nyolc szabályáról szól, sokak szerint ez félreérthetetlen bizonyítéka az egyetemista lány radikalizálódásának.

Borítóképünk illusztráció