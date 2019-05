Kiállítás mutatja be az újra szárnyra kapott Ikarus dicsőséges múltját

Július 21-ig látható a Szent István Király Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös kiállítása Székesfehérváron, az Országzászló téri múzeumépületben. Vigyázat! A makettek láttán gyerekké válhatnak a felnőtt férfiak!

Városszerte mindenütt, a Várkörút Zichy liget felőli jobb oldalán, a Vasalóház melletti parkolóban, az Országzászló téren, a színházzal szemben, mindenütt Ikarusok álltak. Semmi jegy, semmi ellenőr, semmi busz után szaladgálás. Ilyesmi nem volt. Leírhatatlan rajongás, az zsongott a levegőben kedd délután Fehérvár belvárosában – olvasható Majer Tamás cikkében a Feol.hu oldalán.

„Diákkoromban ez volt a busz”– mondta egy nagypapa,

akinek picit sem kellett unszolnia unokáját, mert a szelídíthetetlen csemete uccu, már iramodott is felfelé a lépcsőn, a buszcsoda kitárt ajtaján át a hosszú, csillogó, büszke járgányra, mert ott jó. Egyikre a másik után. Helyi erők is jöttek, Fung László például két Ikarusát is elhozta. Egy 8275 köbcentis Ikarus 55-ös Tatabányáról jött át.

A budapesti Hősök teréről pedig egész Ikarus-karaván indult Fehérvárra kedden délben.

Átmehetnénk vele egész Európán

„Az Ikarus gyáraiban Budapesten több mint ötvenöt, Székesfehérváron mintegy negyven éven át gyártottak autóbuszokat a múltban. A közel 300 ezer autóbusz közül 240 ezer külföldre került, több mint 83 országba exportálták ezeket, és több mint 40 ezer közlekedett Magyarországon” – számolt be a megnyitón Hidvégi János, a kiállítás kurátora a fehérvári és a Budapestről érkező érdeklődőknek. – „Ha képzeletben ezeket a buszokat egymás után állítanánk, akkor egy 4500 kilométernél hosszabb autóbuszsor születne. Ez az Ikarus-sor Lisszabontól kezdődve majdnem eltartana Moszkváig” – folytatta.

Export: a Szovjetunióba és jogutódjaiba került a legtöbb, 150 ezer, az NDK-ba 35 ezret adott el a magyar állam, Irakba 9409-et, és a többi. Brazíliába is jutott 1 darab, Japánba meg 5. Nyugaton is vásároltak: az Egyesült Királyságba például 354, az Egyesült Államokba 729 Ikarus utazott utaztatni.

No, a tavaly újra szárnyra kapott Ikarus dicsőséges múltját mutatja be a kiállítás.

Hidvégi János kijelentette, a világ legnagyobb autóbuszgyártó kapacitása jött létre Magyarországon, amelyet aztán, mint mondta, idővel, sajnos, le kellett építeni.

1970 óta csak buszok

Az 1950-es évekbeli kezdetekről azt mondta el ugyanő, hogy azért volt szükség annyi buszra hazánkban akkoriban, mert akkoriban erőteljesen korlátozták a magánszemélyek gépkocsibirtoklását. Illetve gazdasági praktikusság is lendített: előtte pár évvel indult el a Csepel-teherautók gyártása. „A fő egységek, a motor, a sebességváltó, a futóművek már rendelkezésre álltak műszakilag” – mondta.

A kurátor felidézte, hogy a fővárosi gyár székesfehérvári terjeszkedését az itteni általános mechanika gépgyárral való fúzió előzte meg. Az 1970-es évektől a fehérvári gyárban csak autóbuszok készültek – tette hozzá.

A megnyitón Cser-Palkovics András polgármester is kiemelte, hogy a világban is jó hírét vitte Fehérvárnak az Ikarus, s üdvözölte az újrainduló gyártást. Vitézy Dávid, a vendég múzeum főigazgatója úgy fogalmazott, kiemelt misszió számukra az Ikarus örökségének gondozása.