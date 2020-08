Kakaóhó hullott egy svájci városban

A Zürich és Basel közt fekvő Olten lakói meglepetten tapasztalták, hogy finom kakaószemcsék hullanak rájuk. A Lindt & Sprüngli cég kedden megerősítette a helyi híradásokat, és közölte, hogy a hántott kakaóbab pirításakor használt hűtőberendezés ventilátora követett el kisebb hibát. Az őrölt kakaóbabszemek a csokoládé alapja.

A csokoládégyár közleménye szerint egy autó kakaóborítást kapott, felajánlották a takarítási költségek megtérítését.

A gyár termelése nem állt le,

A ventilátort megjavították azóta.

Residents of a Swiss town got a bit of a shock when it started snowing particles of a fine cocoa powder after the ventilation system at a chocolate factory malfunctioned. https://t.co/KDgWQrXYsR

— ABC News (@ABC) August 18, 2020