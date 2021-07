Így hűtheti le a lakást, ha nincs klímája

Néhány jól bevált praktika, amivel ebben a pokoli hőségben is tudnak hűteni a lakás levegőjén.

Nem mindenki engedheti meg magának a klímabeszerelést, de vannak, akik környezetvédelmi okok miatt nem akarnak légkondit, mások pedig egyszerűen nem bírják. Nekik ajánl a mindmegette.hu néhány jól bevált praktikát, amivel ebben a pokoli hőségben is tudnak hűteni a lakás levegőjén és mégsem kerül annyiba, mint egy klíma.

Napközben zárjon be mindent, éjjel nyisson ki

Napközben, amikor tombol a hőség, minden ablakot be kell csukni, a redőnyt leengedni vagy a sötétítőt behúzni. Szellőztetni csakis éjszaka szabad, akkor viszont egyenesen kötelező! Nyissatok ki minden ablakot, hogy hűljön a lakás.

Kerülje a sütés-főzést

Nyáron már egy fél órás gyorssütés, vagy tésztafőzés is szaunává változtatja a konyhát, így elsődleges feladattá válik, hogy gyorsan elkészíthető ételek készüljenek, melyek mellett a tűzhelyet sem kell bekapcsolni. Szerencsére jópár recept akad a Mindmegettén, melyek segítségével főzés és sütés nélkül készíthetsz valami finomat.

Trüközzön a ventillátorral

Érdemes a ventillátort éjjel a nyitott ablakba tenni, hogy a hűvös kinti levegő kapjon egy kis „löketet”, és bejöjjön a lakásba. A másik trükk, hogy egy nagy tál jeget kell tenni a ventillátor elé, ami majd szétfújja a hideget a szobában. A ventilátorok közül egyébként a leghatásosabb a mennyezetre szerelt, mert az a padlóhoz közeli hűvösebb levegőt felfele húzza.

Csavarja fel a szőnyeget

A szőnyegek is átforrósodnak ebben a kánikulában, és ontják a meleget. Távolítsuk el a szőnyeget onnan, ahonnan lehet, és mossunk fel hideg vízzel!

Szellőztetéskor tegyen vizes lepedőt az ablakra

A leghűvösebb hajnalban van, ilyenkor érdemes minden ablakot kitárni. Ha elviselhetetlen a hőség, érdemes ilyenkor hideg vizes lepedőt tenni a nyitott ablakra.

Húzza ki, kapcsolja ki az elektronikai eszközöket

Az éppen nem használt elektronikus eszközöket kapcsoljuk ki, húzzuk ki őket a konnektorból is. Ezek ugyanis önmagukban is hőt termelnek, és még ha úgynevezett stand by üzemmódban vannak, akkor is fogyasztanak áramot is. Húzzuk ki pl. az asztali számítógépet, a laptopot. Ugyanígy a tévé, kenyérpirító, mikró, vízforraló, a különböző töltők is – a legtöbb háztartásban folyamatosan be vannak dugva, ezzel pedig emelik a hőmérsékletet.

Tegyen jégkockát az asztalra

Tegyen egy tálba jégkockát, és rakja a dohányzóasztalra, vagy abba a helyiségbe, ahol éppen tartózkodik. A maradékból pedig készülhet egy hűsítő limonádé.

Elő a pamuttal

A hőérzetünket nagyban befolyásolja az is, mit viselünk. Akár otthon, akár a munkahelyünkön vagyunk, próbáljunk lenge, légáteresztő ruhadarabokat viselni, részesítsük előnyben a pamut és a vászon anyagot. Ha ki kell mozdulni, törekedjünk arra, hogy minél világosabb színű ruhában induljunk útnak – minél sötétebb egy anyag, annál inkább melegünk lesz.

Érdemes a legmelegebb időszakban az ágyneműt is pamut anyagúra cserélni és beszerezni az időjárásnak megfelelő garnitúrát. Sokan egész évben egy paplant használnak, viszont kaphatóak nyári és téli paplanok is, különböző töltettel. Olyat érdemes a meleg hónapokban használni, ami elnyeli a test melegét, és kellemes pihenést biztosít.

A mobil klíma is jó megoldás

Egyre népszerűbbek a mobil klímák, amelyek üzembe helyezéséhez nincs szükség szakemberre, ezt bárki maga is megteheti, és jóval olcsóbbak is, mint a falra szerelhető légkondícionálók. Ezek már nemcsak a levegőt keverik, hanem hűtik is. A mobil klíma gyorsan áttelepíthető, így minden helyiségben szabályozhatjuk a hőfokot.

