Hetven hajóval nyílik meg Tel-Aviv úszó mozija

Egy hétig a Jarkon Park taváról lehet majd filmeket nézni.

Visszatértek a szabadtéri mozik számtalan városban a koronavírus-járvány idején, Tel-Avivban is hódítanak, ám az izraeli város most úszó mozi megnyitását is tervezi a filmrajongóknak.

A város északi részén elterülő Jarkon Park taváról 70 hajóról lehet majd megtekinteni a filmeket a parton felállított vetítővásznon.

A hajós mozit a tel-avivi Cinematheque céggel együttműködve működtetik augusztus 22. és 28. között. A filmvetítések idejére a hajóknak természetesen be kell tartaniuk az izraeli egészségügyi tárca járványügyi előírásait, köztük a kétméternyi távolságtartást. Az úszó mozi jegyeit elsősorban a város lakosságának szánják.

Borítókép: illusztráció