Hatalmas pontyot fogtak a Balatonban

A mérlegelésen és egyúttal a fotózáson is jelen volt a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai munkatársa, így ez a jelenlegi hivatalos balatoni pontyrekord.

Egyedülálló fogás akadt egy horgász botjára a Balaton északi partjánál. Az esetről a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Facebookon számolt be:

Soha nem történt még akkora, általunk hitelesített pontyfogás a Balatonon, mint ami ma délelőtt akadt horogra az északi parton. Hoffer Dávid horgásztársunknak egy csodálatos 30,10 kg-os pikkelyest sikerült bölcsőbe fektetnie.

– olvasható a bejegyzésben.

A folytatásban, Hoffer Dávid beszámolója alapján írják le a nem mindennapi fogás körülményeit:

Kedden érkezett társaival a középső medence északi partjára, gyors táborállítást követően a végszerelékek már a helyükre is kerültek. Dávid 280 méterre találta meg az általa jónak vélt helyet, ahol egy kisebb púp helyezkedett el.

A jobbos botját dupla 24mm-es bojlival csalizta fel, amelyet az említett területre be is húzott még az érkezés napján. A ma reggeli órákban Dávid ejtős kapásra lett figyelmes, amely tudatta, hogy van érdeklődő a bot túlsó végén. Gyorsan csónakba pattant és már hasított is a hal felé, hogy megkezdődhessen a fárasztás.

A küzdelem több mint 40 percen át tartott, a kapitális példány egyszerűen nem akarta magát megadni.

Összesen háromszor sikerült „felimádkozni” a vízfelszínre, az utolsónál sikerült is megmeríteni.

Dávidnak ezúton is gratulálunk a nem mindennapi fogáshoz, hasonló élményeket kívánunk minden horgásztársunknak – fogalmaztak a bejegyzésben.

