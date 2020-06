Hat napot várt a felmentő seregre az a férfi, akit kutya kergetett a kútba

A 29 éves brit Jacob Robertset a szigeten egy kutya kergette meg Pecatu település közelében, és

A kútban szerencsére volt egy kis víz, ez tartotta életben.

Ő értesítette a hatóságokat is.

„Soványnak látszott és megsérült” – mondta el a helyi rendőrfőnök a szombaton megtalált britről, akit hárman emeltek ki hordágyon a kútból.

A rescue team lifted 29-year-old Jacob Roberts from the four-metre-deep concrete pit after a farmer in Pecatu village raised the alarm.

