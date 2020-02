Golyóálló üveggel védik a svéd nyugdíjasokat

A svéd Kronogarden községében golyóálló üvegre cserélték a nyugdíjasklub ablakait, hogy a bevándorló hátterű bandák ne zaklassák az időseket. A községben végbemenő brutalitás-sorozatról Joakim Lamotte újságíró is tudósított, akit korábban már egyszer meg is vertek munkája közben.

A Kronogarden községi rendőrség az általuk „érintett területnek” nevezett városrész nyugdíjas klubjának ablakait golyóálló üvegre cseréli, hogy az időseket többet ne zavarhassák meg a kővel dobálózó fiatalok – írja a V4NA.

Tavaly több svéd médium is beszámolt arról, hogy a helyi közösségi házat, ahol a Nemzeti Nyugdíjas-szervezet tartja a bingó estjeit, gyakran támadják migrációs háttérrel rendelkező fiatalok, akik kövekkel dobálják be az épület ablakait, valamint „kurva” és egyéb degradáló üzeneteket hagynak a nyugdíjasoknak. Ez idáig 28 ablakot törtek be a rongálók, többet légpuskával.

A helyzetet, bár az SVT közszolgálati televízió munkatársai bagatellnek tartják és fel is tették a kérdést, hogy az idősek miért nem védik meg magukat, az önkormányzat elég súlyosnak értékelte ahhoz, hogy golyóálló üvegekkel helyettesítse az épület régi ablakait. A művelet majdnem 10 ezer euróba kerül majd, de ez még mindig fele annyi, mint amennyit a község eddig a betört ablakok cseréjére fordított.

A községben zajló migránsok erőszakos bűncselekményeiről és tömeges megmozdulásairól rendszeresen tudósít Joakim Lamotte, szabadúszó újságíró, aki saját bőrén is tapasztalta azt, amikor egy riport alkalmával megtámadták és kirabolták.

Az SVT ezt követően az önkormányzat kérésére le is mondta Lamotte meghívását beszélgetős műsorába, mert úgy vélte a riport túl nagy port kavarna és tovább erősítené a község rossz hírét és megbélyegzését.

Lamotte szerint ez egy újabb példa arra, hogy „a társadalom a bűnözőket támogatja és hagyja, hogy ők döntsék el ki uralja a területeket”.

Ezt az elméletét tovább erősíti a volt norvég migrációügyi miniszter, aki úgy fogalmazott:

„Svédországban már elfogadottá vált, hogy nem beszélhetünk a problémákról, mert megbélyegző lehet”.

