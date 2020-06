Felhőkarcolók tetején tündököl Kína legújabb látványossága (videó)

A Kristály fedélzetén egy kiállítás is várja a látogatókat.

Egy 300 méter hosszú, felhőkarcolók tetején vízszintesen húzódó üveghíd Kína legújabb látványossága. A 250 méter magasban megépült „vízszintes felhőkarcoló” egy többfunkciós folyóparti épületegyüttes része Csungkingban – számolt be róla a CNN.com.

A Kristályt, ahogy az építményt nevezik, a szingapúri Changi Jewel repülőteret megálmodó világklasszis építész, Moshe Safdie tervezte.

A rekordmagasságú üveghíd Raffles City négy felhőkarcolójának tetején húzódik és további két felhőkarcolójához is kapcsolódik.

A Kristály remek kilátást nyújtó „felfedező fedélzetét” a május végi megnyitó óta naponta háromezren nézhetik meg, mivel a koronavírus-járvány miatt korlátozni kellett a látogatók számát. A belépőknek kötelező a maszk viselése és a hőmérsékletüket is ellenőrzik.

Az üveghíd fedélzete 1500 négyzetméteren terül el. Nemcsak kilátást kínál, hanem a National Geographic-kal való együttműködésnek köszönhetően egy felfedezés témájú kiállítás is várja a látogatókat.

Az öt részből álló kiállítás első része Csungking történetét és fejlődését mutatja be a földszinten.

A látogatókat azután egy világűr ihlette gyorslift repíti a 47. emeletre, a Mars-kiállításra. A túra végén egy belső parkba érkeznek és egy üvegpadlós kilátóból tekinthetik meg a gyorsan fejlődő város panorámáját.

A későbbiekben egy zártkörű klub is nyílik majd a Kristályban úszómedencékkel, továbbá ősztől éttermek és bárok is várják majd a vendégeket az Égi kert elnevezésű részben. Mire a Kristály teljesen megnyílik, mintegy 120 fa nő majd benne, amelyek akár kilenc méter magasak is lehetnek.

A hét év alatt mintegy 3,4 milliárd dolláros (1031 milliárd forintos) költségvetésből felépült kristályhíd a világ legnagyobb magasságban elkészült, legtöbb felhőkarcolót összekötő hídja. 12 ezer tonna acélt, háromezer üvegelemet és ötezer alumínium panelt építettek bele.

A csungkingi Raffles City 9,2 hektáron elterülő épületegyüttesében egy 230 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont és 1400 lakás, egy luxusszálloda és irodák is helyet kaptak.