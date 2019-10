Ezek a legmenőbb Tetris-fotók!

Egyre több magyar hatósági szervezet teljesíti azt a játékot, amelynek lényege olyan fotót készíteni, amelyen a teljes munkafelszerelésük látszik.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy „Tetris challenge” néven fut a közösségi médiában az a kihívásos játék, amelynek lényege, hogy a résztvevők lefekszenek a földre, maguk köré pakolják a mindennapjaikra jellemző tárgyakat, felszereléseket, munkaeszközöket, és mindezt lefotózzák.

A játékot bevállalták már mentősök, rendőrök, tűzoltók is, akik ezáltal ismét bebizonyították, hogy nemcsak a szívük van a helyén, humorért sem kell a szomszédba menniük. A kihívás nagyon népszerű, azok a szervek is komolyan veszik, akikről nem is gondolnánk.

Ennek köszönhetően valódi gyöngyszemekre lehet bukkanni a neten.

A Nemzeti Nyomozó Iroda központi helyszínelőinek fotója például méltán lett népszerű az Instagramon:

Csatlakoztak a mentősök is:

Szegedi bajtársaink teljesítették a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtetris challenge kihívását 😉🚑❤️#mentők #veddészreamentőt#tetrischallenge Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2019. szeptember 16., hétfő

A Hajdú-Bihar megyei Cívis Közterületi Támogató Alosztály „bevetés közben” mutatta meg magát:

Láthattuk a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Gripenjeinek felszerelését:

Köszönjük a kihívást a pápai és pécsi tűzoltóknak. Lássuk, mit tudsz MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred.#tetrischallenge #airforce #wemadeit #saab #sorrywearethebest #hivjatokkinemfelunk #groupwork Közzétette: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis – 2019. szeptember 27., péntek

És a 86. Szolnok Helikopter Bázis kollégáit is:

Megérkezett az újabb #tetrischallenge kép. Most az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis teljesített a ZLIN-el 👌💪😎 De a… Közzétette: Magyar Honvédség – 2019. október 10., csütörtök

Komolyan vették a feladatot a Baranya megyei rendőr-kapitányság sajtókapcsolatos munkatársai is:

Az ő kihívottjuk a szintén Baranya megyei Top Secret Unit volt. Maradjunk annyiban, kilétük, felszerelésük és feladataik valóban titkosak lehetnek:

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság zenekarát is utolérte a kihívás:

A Magyar Közút is beszállt a buliba:

Látványosra sikeredett a légimentők fotója is:

Köszönjük a Magyar Mentőmotor Alapítvány kihívását a #tetrischallenge-re a Magyarországi Légimentésért Alapítvány felé! A kihívást teljesítettük! #tetrischallenge #challengeaccepted #légimentők #hunhems Közzétette: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. – 2019. szeptember 23., hétfő

És persze ne feledkezzünk meg a búvárokról sem: