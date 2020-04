Elmaradnak az érettségi vizsgák Franciaországban

A francia oktatásügyi miniszter bejelentése szerint a júniusra tervezett érettségi vizsgák elmaradnak a koronavírus miatt. Helyette a diákokat az eddigi jegyeik alapján értékelik majd, ezek közé azonban nem tartoznak majd bele a járvány miatt kialakult távoktatásban szerzett jegyek. A francia érettségik történetében ez az első eset, hogy elmaradnak a vizsgák, amelyek idén mintegy 740 ezer diákot érintenek.

Jean-Michel Blanquer oktatásügyi miniszter csütörtök este vetett véget a bizonytalanságnak Franciaországban az érettségiket illetően. Bejelentése szerint az eredetileg június 17. és 24. közé tervezett érettségi vizsgák idén elmaradnak a koronavírus miatt, helyette a diákokat az eddig megszerzett jegyeik alapján fogják értékelni, így a bizonyítványukat is ezek szerint fogják tudni megszerezni.

A jelenlegi álláspont szerint a diákoknál az első három negyedév jegyeit fogják figyelembe venni, a legoptimistább tervek szerint pedig május elején visszatérhetnek a diákok az iskolába, bár erre egyre kevesebb esélyt látnak. A tanulók bár kapnak jegyeket a távoktatás során is, ami most a kijárási tilalom miatt került bevezetésre, ezeket a tanárok nem fogják beleszámítani a végső értékelésbe. Ugyanakkor azt figyelembe fogják venni, hogy a diákok mennyire voltak aktívak a távoktatás során, és ez befolyásolhatja a jegyeket pozitív és negatív irányba is.

A francia érettségi vizsga, közismertebb nevén, a „bac” nagy hagyománynak örvend az országban, 1808-ban még Napóleon vezette be. A történelem során még soha nem volt rá példa, hogy elmaradjon az érettségi Franciaországban, éppen ezért is számít a mostani bejelentés rendkívül komolynak. Az érettségi idén mintegy 740 ezer diákot érint, a gyerekek jegyeit pedig nem csak a tanárok, de vizsga felügyelők is át fogják nézni, hogy ne legyen részrehajlás a tanárok részéről.