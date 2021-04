Egy fiatal nő, aki megbánta a nemváltását

Keira Bell neve akkor már ismertté a világ számára, amikor nemrég részese volt egy pernek a londoni Tavistock gender klinika ellen. A fiatal nő korábban maga is a klinikán kapott kezeléseket, hogy nemet váltson, ezt azonban mára már megbánta. Keira Bell az életútját nemrég írta le, amiből egy tiszta képet kapnak az olvasók arról, hogy hogyan is jutott el a nemváltásig majd a visszaváltozásig a fiatal nő – írja a V4NA.

Keirának már kiskorában boldogtalan élete volt, ahogyan fogalmazott. A szülei ötéves korában elváltak, az anyja alkoholista és mentális beteg lett, az édesapjával pedig nem volt közeli kapcsolata.

– ekkoriban még nem volt semmi problémája a nemével, ezen nem is gondolkodott.

Amikor azonban beütött a pubertáskor, minden megváltozott a lány életében. Elkezdett változni a teste, és megjött a menstruációja is, ami fájdalmas és kimerítő volt számára. Ezzel egy időben eltávolodott a fiú barátaitól is, hiszen már nem illett annyira közéjük. Keira az anyja viselkedése miatt nem akarta a barátait áthívni magához, ráadásul sokszor költöztek, így mindig új iskolába került. Ennek az lett a vége, hogy

14 évesen Keira depressziós lett és nem járt iskolába, sőt, egyáltalán sehova nem járt el. Ekkoriban elkezdett vonzódni a lányokhoz, ami csak megnehezítette a helyzetét –

mivel nem társított pozitív képet a leszbikus fogalomhoz. Ebben az időszakban történt meg az is, hogy az anyja megkérdezte tőle, nem akar-e fiú lenni, ami egyébként korábban soha nem fordult meg Keira fejében. Nem sokkal később az apjához és annak barátnőjéhez költözött, aki szintén ugyanezt a kérdést tette fel neki a nemváltással kapcsolatban.

Keira válasza az volt, hogy ő magát fiúnak gondolja, ezért azzá is akar válni, mert nem akar többé nő lenni. Így

miután ragaszkodott ahhoz az állításához, hogy fiú akar lenni. Elmondása szerint most visszatekintve már látja, hogy valójában csak bizonytalanul érezte magát nőként a testében, valamint depressziótól, szorongástól, szülői elhanyagolástól szenvedett, és küszködött a szexuális orientációjával is. A klinikán azonban 16 évesen pubertásblokkoló gyógyszereket adtak neki, egy évvel később pedig már tesztoszteront kapott. 20 évesen eltávolíttatta a melleit, a tesztoszteron hatására pedig férfiasabb alakja és hangja lett, valamint szakálla nőtt.

