Cápatámadás történt Hawaii partjainál

A rendőrség közlése szerint a fiatal nőt a jobb csípőjén és a hátán harapta meg egy valószínűleg feketeúszójú szirticápa. Bár állapota súlyos, jól van – tették hozzá.

A térséget a rendőrség lezárta, mivel a cápa még mindig a környéken volt.

– mondta William Bergin, a hawaii tűzoltóság illetékese.

Shark bites woman twice while she's swimming in Hawaii bay https://t.co/segoLDNiBJ pic.twitter.com/jPukKL3v9h

— CBS News (@CBSNews) August 21, 2019