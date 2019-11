Bemutatták az új Teslát, mindenki olyat akar

Elon Musk szombati Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy eddig 146 ezer megrendelés érkezett a platós autóra, a vásárlók 42 százaléka a dupla, 41 százaléka a tripla, 17 százaléka pedig az egymotorosból kért.

A Los Angeles-i autókiállításon bemutatott új Tesla pickup ára 39 ezer 900 és 69 ezer 900 dollár között mozog.

A cég adatai szerint a triplamotorral ellátott Cybertruck több mint 6 ezer kilogramm teherrel, 800 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel.

Cybertruck hárommotoros változatának a gyártása 2022-ben, a másik két modellé 2021-ben kezdődik.

