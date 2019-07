Ágyba bújt egy tigris az árvíz elől

Az Asszám államban lévő vadvédelmi terület 90 százaléka áll víz alatt, az állatok megpróbálnak magasabb helyre húzódni az ár elől. Illetékesek közölték, hogy

Az ágyon heverő tigris fotóját az indiai vadvédelmi szolgálat (WTI) osztotta meg.

Assam: A Bengal Tiger found sitting on a bed in a house in flood hit Harmati area of Kaziranga. Forest officials have reached the spot. #AssamFloods pic.twitter.com/Sv0wFhH8Ke

— ANI (@ANI) July 18, 2019