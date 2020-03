A vírus miatt késik a legénységváltás a Polarstern sarkkutató hajón

Hetekkel el kell halasztani a legénység április elejére tervezett leváltását az Északi-sarkvidéket kutató német hajón az utazási korlátozások és tilalmak miatt.

Az egyéves expedíció végső kimenetelére azonban várhatóan nem lesz kihatással a járványügyi helyzet – közölte Markus Rex expedícióvezető, a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet munkatársa.

A sarkvidék közepén, jégtáblához fagyasztva tudományos vizsgálatokat és méréseket végző expedíció április 1-jén érkezik el félidejéhez. Bár a 100 tagú legénység leváltását májusra kellett halasztani, Markus Rex és társai abból indulnak ki, hogy a koronavírus-járvány miatt nem kell félbeszakítani az expedíciót és a Polarstern a tervezett időpontban, október 12-én tér vissza Bremerhavenbe. A legénység következő cseréje azért késik, mert idő kell a szükséges be- és kiutazási engedélyek megszerzéséhez, a karanténszabályok betartásához.

Markus Rex elmondta, hogy amikor a kutatóhajó 2019. szeptember 20-án elindult Norvégiából, hogy a jégtáblák közé fagyva eljusson a sarkvidék belsejébe, számtalan eshetőségre, rendkívüli eseményre felkészültek, egy ilyen méretű világjárvány azonban nem szerepelt a forgatókönyvek között, „ezt senki nem láthatta előre”.

A jégtáblák közt sodródó hajón kéthavonta kell lecserélni a nemzetközi legénységet. Már a legutóbbi váltás is két hetet késett, mert az utánpótlást szállító hajó csak nagyon lassan tudott előre haladni a vastag jégben. A következő váltáshoz már repülőgéppel tervezték odaszállítani az új embereket, ehhez már ki is alakítottak egy leszállópályát a nagy jégmezőn, amelyhez odafagyva a hajó sodródik. A világjárvány azonban szétzilálta a terveket, Norvégia területére senki sem utazhat be, egyes intézetek megtiltották kutatóiknak az utazást.

A német Alfred Wegener Intézet jelenleg tárgyal a projektben résztvevő partnerekkel, miként lehetne megoldani a legénység cseréjét, Markus Rex szerint „nagyon valószínű, hogy májusban kerülhet sor a váltásra”. Az új legénység minden tagját kétszeres vírustesznek vetik alá, mielőtt felengednék a hajóra.

Az eredeti tervek szerint már az expedícióvezetőnek is a hajón kellene tartózkodnia, ám a repülőgépes missziót, amellyel Markus Rex a helyszínre utazott volna, le kellett fújni, mert a legénység egyik tagjának pozitív lett a tesztje, így az expedícióvezető is önkéntes karanténban tartózkodik jelenleg.

Rex szerint a hajón rekedt legénység nincs veszélyben, bőségesen van élelmiszerük és üzemanyaguk.