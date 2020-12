A rákos gyerekeket sem kíméli a BLM (videó)

„A fekete gyerekek élete számít” – ilyen felkiáltásokkal rendeztek demonstrációt a Black Lives Matter (BLM) mozgalom aktivistái az amerikai Wiscounsinban a V4NA hírügynökség beszámolója szerint. Tiltakozásuk tárgya a rákos gyermekek megsegítéséért hirdetett karácsonyi adománygyűjtés volt.

We did it👏🏻🎄 We have officially surpassed the previous record raised at @CandyCaneLaneWI and there’s still over a week to go! THANK YOU for your amazing generosity and for providing #hopeforkids!!🎗 https://t.co/XNP1LctJRz

— MACC Fund (@maccfund) December 19, 2020