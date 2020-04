A maszkos csokinyúl a húsvéti sláger

A vásárlók körében Európa-szerte népszerű a koronavírus-járvány miatt készült ünnepi termék.

Az első napon pár óra alatt eladta egy svájci családi pékség az összes maszkot viselő csokinyulat, írja az Aargauer Zeitung svájci lap hírportáljára hivatkozva a V4NA hírügynökség. A pékség előző este a közösségi oldalán mutatta be a különleges húsvéti csokinyulakat, már akkor nagyon izgatottak lettek a vásárlók, majd másnap nagyon gyorsan mindet elkapkodták.

Egy osztrák cukrászda tulajdonosa is maszkos csokinyulakat kezdett készíteni húsvétra. Azt nyilatkozta az ORF osztrák közmédiának, hogy nem a világjárványt szeretné elbagatellizálni, de szerinte nem szabad elveszítenie az embereknek a humorérzéküket. Az ő vevői is rendkívül pozitívan fogadták a különleges alkotásokat.

Genevieve Trepant csokoládékészítő-mesternek a járvány miatt ugyan be kellett zárnia üzletét a belgiumi Lonzee városában, de a cukrász két jótékonysági akciót is indított – erről már az MTI számolt be a napokban. Védőmaszkos csokoládéfiguráit az interneten lehet megvásárolni, az így befolyt összegből orvosi védőeszközöket szerez be egy alapítvány, illetve a finomságokból közvetlenül az egészségügyi dolgozóknak is szállítanak.

Az MTI a görög Máriosz Papadopulosz szaloniki cukrászról is közölt pár képet, akit szintén megihletett a koronavírus-járvány, és aki zöld orvosi maszkot applikált a nyuszifigura szájára.