A kínai nép megsemmisülését várják a koronavírustól

Január végén Abd Al-Razzaq Al-Mahdi nagy tekintélynek örvendő szíriai iszlám imám egy olyan fatwát bocsájtott ki, amelyre eddig még nem volt példa. Ez így szól: “ünnepeljétek a koronavírus elterjedését és imádkozzatok Allahhoz azért, hogy a kínai nép megsemmisüljön.”

Ezt a választ adta egy korábban feltett kérdésre Abd Al-Razzaq Al-Mahdi nagy tekintélynek örvendő szíriai iszlám imám. A férfinek a közösségi oldalakon 10 ezernél is több követője van. Az úgynevezett fatwát is interneten tette közzé – számolt be a V4NA.

A fatwa az iszlám vallásban vallásjogi döntést jelent minden olyan esetben, mikor egy konkrét hitelméleti vagy vallásgyakorlati kérdésre nincs válasz sem a Koránban, sem a hadíszokban, sem a muszlim tudósok közmegegyezésében, az idzsmában.

Al-Mahdi tanításait tiszteletben tartják a még harcoló dzsihádista frakciók. Híres a prédikációiról és arról, hogy a muszlimokat arra buzdítja, hogy vegyenek részt a dzsihádban és Oroszországon belül is hajtsanak végre terrortámadásokat. A több mint 11 ezer követővel rendelkező muszlim férfi Twitter-fiókja szerint Damaszkuszból származik és magát úgy jellemzi, hogy „semmilyen csoporthoz vagy párthoz nem tartozik”.

Al-Mahdi a Telegramon is aktív, amelyen szintén több mint 10 ezren követik.

A szóbanforgó fatwát is az interneten tette közzé, ami válasz volt egy bizonyos Muhammad Abu Nassir által feltett kérdésre, aki azt írta neki:

„Megengedhető-e, hogy örüljünk a koronavírus elterjedésének és annak ami most Kína népével történik?”

A fent említett mondaton kívűl Al-Mahdi még annyit tett hozzá a válaszhoz, hogy “a kínaiak háborút indítottak, lemészároltak, bebörtönöztek és elnyomták a ujgurokat és más muszlim népeket. Ezért ők Allah ellenségei: buddhisták és kommunisták. Minden nem muszlim kínai ugyanúgy buddhista és kommunista…” – fogalmazott a hírügynökség.