A Facebook Rubens festményeit is illetlennek találta

A közösségi háló cenzorai eltávolították közösségi oldalaikról azokat a hirdetéseket is, amelyeket a 17. századi flamand mester dús idomú aktjaival illusztráltak.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Ezek miatt nyílt levélben juttatták el tiltakozásukat Mark Zuckerberg Facebook-alapítóhoz a flandriai múzeumok és a régió idegenforgalmi hivatala – számolt be róla a The Guardian.

Köztudott: a Facebook nem engedi megjelenni oldalán az olyan hirdetéseket, amelyek szexuális tartalmúak, akkor sem, ha művészeti alkotásokról vagy oktatási anyagról van szó.

A Facebook cenzúráját kifogásolva Belgium flamand régiójának múzeumai, valamint a flamand idegenforgalmi hivatal, a Toerisme Vlaanderen fordult nyílt levélben Zuckerberghez, hogy gondolja át a döntést.

„Mellek, fenekek és Peter Paul Rubens kerubjai mind illetlennek találtattak. Nem általunk, hanem önök által.

Még ha titokban nevetünk is ezen, az önök kulturális cenzúrája eléggé megnehezíti az életünket” – fogalmaztak a levélben.

Az eltávolított posztok között szerepelt egy olyan hirdetés is, amely Rubens The Descent from the Cross (Krisztus levétele a keresztről) című képét ábrázolja, mert Jézus meztelen testét csupán ágyékkötő takarja.

A flamand idegenforgalmi hivatal egy rövid videóval tiltakozott a cenzúra ellen, amelyben a „meztelenrendőrség” elzavarja az antwerpeni Rubens Múzeum látogatóit, hogy ne bámulják az inkriminált képeket.

A hivatal egyébként éppen egy kétéves programban népszerűsíti a neves flamand mestereket, Rubenst, Pieter Bruegelt és Jan van Eycket. „Sajnos jelenleg lehetetlen a világ legnépszerűbb közösségi hálóján hirdetni egyedülálló kulturális örökségünket” – hangsúlyozta Peter De Wilde, a hivatal vezetője.

A Facebook közölte, hogy hajlandó megbeszélni a vitás kérdéseket az idegenforgalmi hivatallal, de továbbra is arra hivatkozott, hogy

a meztelenséget ábrázoló festményeket csak a hirdetésekben tiltják, a normális posztokban nem.

Rubens festményeit a világ legjelentősebb galériáiban és múzeumaiban tekintheti meg a közönség. A flamand barokk mester művei olyan kortársakra voltak hatással, mint Van Dyck vagy Rembrandt.

A német kormány a közelmúltban bírálta a Facebookot, amikor Zuckerberg bejelentette, hogy a portálról nem távolítják el a holokauszttagadó posztokat, mivel nézetük szerint a felhasználóknak joga van a szabad véleménynyilvánításhoz.

Borítókép: Rubens Medici-sorozatának egy részlete. Forrás: jadedlabel.wordpress.com