Azt írták: 2880 zsák hulladékot gyűjtöttek össze a csapatok a megszokottnál hosszabb versenyen a Tisza Cigánd és Tiszadada közötti 86 kilométeres szakaszán. A versenyzők hat napon át gyűjtötték a hulladékot. Hozzátették: nem telt el úgy nap, hogy a "petkalózok" legalább egytonnányi hulladékot ne szedtek volna ki a folyó árteréből, de Tokajtól Tiszaladányig, a 14 kilométeres távon napi rekordot állítottak fel, csaknem öt tonna összegyűjtött hulladékkal.

A közlemény szerint a csapatok már a vízen előre szelektálták a begyűjtött hulladék nagyobb részét.

A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a tavalyi címvédő, a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, 540 zsákkal. A csapat szinte kétszer annyi hulladékot szedett össze, mint a legjobb csapatok, amellyel saját rekordjukat is jócskán túlszárnyalták. A csapat az egy főre vetített hulladékgyűjtésben is a legjobbnak bizonyult, ezzel megszerezte a legszorgalmasabb legénységnek járó Tisza Hőse díjat is.