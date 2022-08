Csaknem 2500 veszélyes vadállatot tartanak otthonaikban az angolok - írta kedden a The Guardian online kiadása.

Az engedélyezési adatok alapján frissen elkészült felmérés szerint többek között pumák, tigrisek, aligátorok, mérges kígyók, pókok, zebrák és hegyi oroszlánok is élnek angol háztartásokban vagy kisebb magánfarmokon.

A statisztika szerint a legtöbb, 325 vadállat Buckinghamshire megyében él, köztük indiai antilop, csukjásmajmok, makik, struccok és tevék.

A második helyen Nyugat-Oxfordshire áll, ahol 200 állatot regisztráltak az engedély nélkül működő Heythrop vadaspark miatt. A parkot Jim Clubb korábbi cirkuszi állatidomár vezeti, aki idomított vízilovaklat, tigriseket és zebrákat is tart, valamint tévéműsoroknak, filmeknek és magánrendezvényeknek is kölcsönöz állatokat.

A harmadik helyet Cornwall megye szerezte meg 165 állattal: ezek többsége Todd Daltoné, a Feral-Wild Animal Project tulajdonosáé, állományában két maláj medve és többféle nagymacska is található. Cornwallban ezen kívül magántulajdonban további 15 különleges nagymacskaféle: gepárd, puma és hópárduc is él. Cornwall évtizedek óta arról is hírhedt, hogy folyamatosan érkeztek bejelentések szabadon kószáló nagymacskákról, főleg a megye észak-keleti részén.

Nagy-Britanniában 2021-ben a rendőrség 32 telefonhívást kapott arról, hogy nagymacskákat láttak felbukkanni különböző helyeken, Devon és Cornwall megyében pedig egy hiúzról érkezett bejelentés, amelyet utoljára Helstonban láttak.