Budapesten a Zugligeti Libegőn este 7 órától éjjel 1 óráig lehet a főváros éjszakai panorámájában gyönyörködni

- olvasható az esemény honlapján.

A rendezvény külön erre az alkalomra szóló 3000 forintos retúrjeggyel látogatható, amely elővételben is megvásárolható a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban. A jegyek a Libegő szállítási kapacitásának mértékéig, korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az elővételben el nem adott jegyek a rendezvény napján már csak a helyszínen lesznek elérhetők.

Mátraszentistvánban, a Síparkban 11 órától este fél kilencig lehet utazni a libegővel, és kerékpárszállításra is lehetőség nyílik.

Vezetett túrán is részt vehetnek a látogatók Demecs Norbival, de street food ételekkel is készülnek a szervezők. A túrára a Demecs Norbi túrái oldalon lehet regisztrálni és bejelentkezni.

Eplényben, a Vibe Parkban reggel 9 órától éjfélig jár a felvonó és hosszabban lesznek nyitva a vendéglátó egységek is.

A Lillafüredi Libegőpark reggel 10 órától este 10 óráig tart nyitva.

Emellett lesz a hegyállomásról induló segway naplementetúra, a Bükkről szóló fotókiállítás, a gyerekeket pedig faszénen sütött kürtőskalács, lufihajtogató bohóc és arcfestés is várja.

Sástó-Kőbányán az Oxygen Adrenalin Park a Libegők éjszakáján a szokásos nyitva tartás szerint, reggel 9 órától este 7-ig tart nyitva,

a libegő pedig meghosszabbítva éjfélig üzemel. Elővételes jegyvásárlásra nincs lehetőség, a libegő alsó, illetve felső állomása mellett működő pénztár éjjel fél 12-ig tart nyitva.

Sátoraljaújhelyen, a Zemplén Kalandparkban a libegő továbbra is átépítés alatt áll,

a bobpálya aznap éjfélig üzemel - olvasható az esemény honlapján.

Borítókép: utasok a Zugligeti Libegőn (MTI/Mónus Márton)