Húszezer lakosnak otthont adó, úszó város épül az Indiai-óceánon, a Maldív-szigeteknél. A CNN online kiadásának hétfői cikke szerint a klímaváltozás miatt emelkedő tengerszint kihívására választ adó projekt öt éven belül készül el teljesen.

Az agykorall mintázatához hasonlóan tervezett város ötezer vízen lebegő egységből áll majd, házak, éttermek, üzletek és iskolák is lesznek, közöttük pedig csatornák futnak. Az első egységeket ebben a hónapban mutatják be, a lakók 2024 elején kezdhetnek beköltözni, az egész város pedig 2027-re készül el.

A város egy türkizkék lagúnában, mindössze tíz percnyi hajóútra Malétól, a Maldív-szigetek fővárosától épül a Dutch Doklands holland ingatlanfejlesztő és a Maldív-szigetek kormányának közös vállalkozásaként.

Az 1190 szigetből álló Maldív-szigetek a világ egyik legsebezhetőbb országa az éghajlatváltozás szempontjából: területének mintegy 80 százaléka fekszik kevesebb mint egy méterrel a tengerszint felett, és mivel az évszázad végére akár egy métert is emelkedhet a tengerszint, szinte az egész ország víz alá kerülhet.

Az úszó várost tervező Waterstudio építésziroda alapítója, Koen Olthuis szerint a vízen lebegő város új reményt adhat a Maldív-szigetek több mint félmillió lakosa számára. Létrehozása bebizonyíthatja, hogy létezik biztonságos és megfizethető megoldás nagy közösségek számára - fűzte hozzá.

A 2000-es évek elején alapított Waterstudio az elmúlt két évtizedben több mint 300 úszó otthont, irodát, iskolát és egészségügyi központot tervezett világszerte.

Hollandia élen jár ebben a kérdésben, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás megoldásaival foglalkozó Global Center on Adaptation (GCA) központja is egy úszó irodaépület Hollandiában, ahol úszó parkok és egy úszó tejgazdaság is található.

A Maldív-szigeteki projekt keretében kevesebb mint öt év alatt tervezik felépíteni a 20 ezer lakosnak otthont adó várost. Bár más úszó városok is épülnek, köztük a dél-koreai Puszanban tervezett Oceanix City, vagy a Balti-tengerre tervezett úszó szigetek, egyik sem vetekedhet ezzel a léptékkel és gyorsasággal.

A Maldív-szigeteknél épülő város színes házakkal, széles erkélyekkel és tengerparti kilátással vonzza a helyi lakosságot. A lakók csónakokon közlekedhetnek majd a lagúnákon vagy gyalog, kerékpárral, illetve elektromos robogókkal az utcákon.

Az árak Olthuis szerint versenyképesek: 150 ezer dollárnál (57 millió forint) kezdődik egy lakás és 250 ezer dollárnál (95 millió forint) egy családi ház ára.

A moduláris egységek egy helyi hajógyárban készülnek, majd az úszó városba vontatják őket. Miután a helyükre kerültek, egy nagy víz alatti betontesthez rögzítik őket, amely teleszkópos acélcölöpökkel kapaszkodik a tengerfenékbe. A környező korallzátonyok természetes hullámtörőként védik a várost, amely így szelíden ringatózik a vízen.

Olthuis reméli, hogy az úszó város olyan válasz lehet az éghajlatváltozásra és az urbanizációra, amely egyszerre praktikus és megfizethető.

Borítókép: illusztráció