Dóka Imre, az OKF szóvivőhelyettese azt írta, az érintett területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél vagy akár jégeső is.

Hozzátette: a viharos szélben fokozottan kell figyelni a fák, fasorok, állványzatok közelében.

Ha nagy villámlással járó vihar közeleg vagy „kap el” minket, húzódjunk be valahová, ha pedig gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg. A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat, ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak – javasolja az OKF.

Az aktuális meteorológiai riasztásokról az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül lehet tájékozódni.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, lehetőség szerint ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón – kéri az OKF.

