A közlemény szerint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által kezdeményezett és támogatott erdei vándortáborok küldetése, hogy minél több fiatal szerezhessen ismereteket és tapasztalatot a magyar erdőkről. Az állami erdőgazdaságok közreműködésével szervezett, egyhetes táborokban a fiatalok megismerkednek a környezettudatos életmóddal is.

A pedagógusok által kísért, 20-40 tagú csapatok közül az elsők a héten indultak el, az utolsók pedig augusztus 19-én érnek majd a 70-100 kilométeres túra végére. Ebben a szezonban már 36, állami erdőgazdaságok által biztosított táborhelyet használnak a diákok, ezek között erdei kulcsosházak és nomád helyszínek egyaránt megtalálhatók.

Idén a MÁV és a GYSEV 90 százalékos kedvezményt ad a tábor útvonalaihoz vezető járatokon.

Ebben az évben már a Balaton-felvidékre is érkeznek felső tagozatos és középiskolás diákok: Monostorapátin, Bakonyszentjakabon és Monoszlón keresztül jutnak el Zánkára. Így az erdei vándortáborok szinte az ország minden hegy- és dombvidéki területét lefedik, hiszen a Pilisben, a Börzsönyben, a Bakonyban, a Zemplénben, a Bükkben, a Mátrában, a Mecsekben, a Zselicben, a Vértesben, a Vasi-hegyháton, Dél-Zalában és most már a Balaton-felvidéken is futnak útvonalak.

A 2017-ben indított Erdei Vándortábor Program öt útvonallal kezdte meg működését, ez mostanra tizenkettőre nőtt – írták.

A táborozás tematikája az állami erdőgazdaságok erdei iskoláinak módszertanára épül, amely testközelből ismerteti meg az erdők értékeit és sok helyen bepillantást ad a fenntartható gazdálkodás gyakorlatába is. Emellett a diákokat tudatos víz- és energiahasználatra nevelik. Megtanulják, hogyan lehet környezetkímélő módon táborozni, minimálisra csökkenteni a műanyag használatát, a vízfogyasztást, a nomád táborhelyeken pedig áram nélkül töltik idejüket – olvasható a közleményben.

Másodszorra szervezik meg a Vándortábor Program túratípusait – vagyis az erdei mellett a vízi, a kerékpáros és a zarándoktáborokat –, valamint az azok teljes közösségét összefogó Vándor Viadalt, amelynek során a Karancs-Medves térségében négyfős csapatok mérik össze tudásukat fizikai és logikai feladatok megoldásával.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock