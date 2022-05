Koronavírus 8 órája

Korlátozzák a J&J védőoltásának használatát az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) csütörtökön szigorú korlátozást vezetett be a Johnson and Johnson (J&J) multinacionális egészségügyi nagyvállalat koronavírus elleni védőoltásának használatával kapcsolatban a továbbra is ritkán tapasztalt, de annál súlyosabb vérrögképződés veszélye miatt.

Az FDA szerint a J&J vakcináját csakis olyan felnőttek kaphatják, akik vagy nem kaphatnak más védőoltást, vagy kifejezetten a J&J oltóanyagát kérték.

Az amerikai hatóságok már hónapok óta azt javasolták az amerikai állampolgároknak, hogy a Pfizer vagy a Moderna vakcináját kérjék a J&J védőoltása helyett.

Dr. Peter Marks, az FDA védőoltásokért felelős igazgatója kijelentette, hogy a hatóság azután döntött az oltóanyag használatának korlátozása mellett, miután ismételten ellenőrizték az életveszélyes vérrögképződés kockázatára vonatkozó adatokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a probléma a J&J vakcinájára korlátozódik.

Az igazgató szerint a gondok a védőoltás beadását követő első két hétben jelentkeznek. Ha tehát a vakcinát valaki hat hónappal ezelőtt kapta meg, nyugodtan alhat, hogy ezzel már nem lesz gondja - tette hozzá az FDA oltási igazgatója.

Az FDA több mint egy évvel ezelőtt, 2021 februárjában engedélyezte a J&J védőoltásának beadását 18 évesnél idősebb amerikai felnőtteknek. Körülbelül 17 millió amerikai ezt az oltóanyagot kapta. 2022. március közepén a szövetségi tudósok 60 esetben azonosítottak oltás után bekövetkező - és annak tulajdonítható - trombózist, közülük kilenc bizonyult halálosnak.

A mellékhatás kialakulása némileg gyakoribb volt az 50 év alatti nők esetében, ahol a halálozási ráta 1 millió beoltott esetén nagyjából egy fő volt, az FDA védőoltásokért felelős igazgatója szerint.

Dr. Peter Marks hangsúlyozta: az FDA külön vizsgálatot folytatott, hogy ellenőrizzék, a nők esetében a vérrögképződés nem állt-e összefüggésben a fogamzásgátlók szedésével, amely kismértékben növeli ennek kockázatát.

A véralvadási kockázat miatt a CDC már tavaly decemberben azt ajánlotta, hogy a Johnson & Johnson oltóanyaga helyett válasszanak más oltóanyagot. A J&J akkor közölte, hogy frissítette a vakcinájához tartozó adatlapot, hogy felhívja a figyelmet a kockázatra. Áprilisban ideiglenesen szüneteltették a J&J oltóanyagának használatát, hogy kivizsgálják a véralvadási betegség kockázatát. A hatóságok azonban engedélyezték az egyadagos oltás újbóli alkalmazását, arra hivatkozva, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat. A felfüggesztés miatt egyébként sokan a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinái mellett döntöttek.

A J&J védőoltások csomagolása mostantól kezdve szigorúbb figyelmeztetést tartalmaz a mellékhatások lehetséges "hosszú távú és egészségre káros következményeivel" kapcsolatban.

A J&J vállalat szóvivője email üzenetben továbbított közleményben reagált az FDA döntésére. "Az adatok továbbra is alátámasztják a cég koronavírus elleni védőoltásának kedvező költség-haszon elemzési eredményeit a felnőttek esetében a beoltottság hiányával összehasonlítva" - fogalmazott a szóvivő.

A koronavírus-fertőzés önmagában szintén okozhat halálos vérrögképződést, de ennek a fenti védőoltáshoz kapcsolódó fajtája különbözik ettől, mivel utóbbi esetben a J&J és az AstraZeneca által gyártott vakcinák által kiváltott, a szakemberek szerint káros immunreakcióról van szó. Borítókép: illusztráció (Shutterstock)

