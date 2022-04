30 kiállító kávéi és egyéb termékei mellett baristabajnokság, mesterkurzusok, bemutatók és kóstolók várják a 12. KávéBár Bazár közönségét szombaton és vasárnap a Millenáris D csarnokában. A magyarországi kávé- és bárvilág meghatározó eseményét a járványhelyzet okozta kihagyás után rendezik meg ismét a Millenárison. A látogatók a belépőjegy megvásárlásával korlátlanul kóstolhatnak a 30 kiállító termékeiből.

A kiállítók standjain a világ legjobb termőterületeiről érkező kávékból készülnek az espressók, a filterkávék és a különféle tejes italok. Több standon lehet prémium kávékapszulákat is kipróbálni, valamint olyan exkluzív kávégépek is felbukkannak, amelyek ára a középkategóriás autókéval vetekszik.

A kávék mellett magyar és külföldi borászatok termékei, prémium párlatok, koktélok és sörök is kóstolhatók a rendezvényen, de számos kísérőprogram is vár a látogatókra. Spanyolországból és Belgiumból is érkezik például nyerskávé-kereskedő, arabica és fine robusta kávékóstolókkal. Szombaton rendezik a filterkávésok országos versenyét, a Brew Blend Challenge bajnokságot is, másnap pedig a KávéBár Rum Session zajlik előadásokkal és kóstolókkal.

A szakmai workshopokon téma lesz többek között a bean to bar csokoládék világa, az érdeklődők megismerkedhetnek a legújabb sörpiaci trendekkel vagy az új-zélandi borvilág néhány kiemelt szereplőjével, valamint japán és kínai zöld teákból is kóstolót tartanak. A szakmai kerekasztal-beszélgetéseken szóba kerül más témák mellett a kávé jövője, a magyar piac helyzete, valamint a nemzetközi trendek és a válsághelyzetek kezelése is. A kiállítói standoknál szintén szerveződnek programok, mindkét napon tartanak például hagyományos etióp kávékészítési ceremóniát.

A rendezvény részletes programja a kavebar.hu honlapon elérhető.

