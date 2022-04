A többnapos ünnep talán a legjobb alkalom arra, hogy belevágjunk az életmódváltásba, de legalábbis abba, hogy változtassunk az étkezési szokásainkon. A húsvét alatt mindenhol terülj-terülj asztalkám vár, rengeteg finomságból válogathatunk. Törekedjünk arra, hogy ne együnk cukros, szénhidrátdús élelmiszereket, de fogyasszunk minél több húst, zöldséget, gyümölcsöt.

1. Cukor

Cukor helyett válasszunk természetes édesítőket, például steviát vagy nyírfacukrot. A mézzel óvatosan, mert rengeteg cukor van benne!

2. Fehér liszt

Legjobb, ha egyáltalán nem használunk sem fehér, sem barnalisztet, inkább olyannal főzünk, amely sokkal kevésbé emeli meg a vércukorszintet, mint a ilyen például a Norbi liszt. Mi is készíthetünk De te is készíthetsz magadnak keverékeket. Zabkorpából és útifűmag héjból magunk is készíthetünk ilyen keveréket. Kiváló adalék és az emésztést is gyorsítja.

3. Kenyér és tészta

Nem kell falni a kenyeret az étkezésekhez, próbáljuk meg nélküle! Aki semmiképp nem tud lemondani róla, válasszon a szénhidrátcsökkentett kenyerek közül, vagy készítsen szuper diétás karfiolkenyeret. Hihetetlen, de még pizzatészta is lehet karfiolból!

Forrás: Shutterstock

4. Krumpli

Nehéz elszakadni a legfontosabb és legkedveltebb körettől, de nem lehetetlen! A húsvéti majonézes krumplit cselesen elkészíthetjük karfiollal és tojással. Fantasztikusan finom, így senki nem lesz megsértődve a változtatás miatt! Krumplipüré helyett csicsókából vagy zellerből készíthetünk zöldségpürét. Mindkettő színe és állaga is hasonló főzés után, de lényegesen alacsonyabb a keményítő-, illetve a szénhidráttartalmuk. Ha sült krumplira vágyunk, süssünk édesburgonyát, mert sokkal kevésbé emeli meg a vércukorszintet!

4. Rizs

Egykor a fogyókúrázók alapeledele volt, ma már hizlaló ételként tekintenek rá a dietetikusok. Ha köretként fogyasztanánk hús, hal, vagy sajt mellé, mindenképpen próbáljuk ki helyette a karfiolrizst!

5. Sütemények, tészták

Számtalan finomságot készíthetünk cukor és liszt nélkül. Akár 3 összetevőből is csodasütiket dobhatunk össze az ünnepre. Választhatunk csokisat, málnásat, de húsvétkor is nagy favorit a túrós desszert.

6. Sonka és tojás

Szerencsére a főtt sonka valóban végigvonul az ünnepen: önmagában is nagyon finom, de számos variációban készíthetünk belőle finom fogásokat. A levét se öntsük el, kiváló alapja lehet egy isteni bablevesnek. A húsvét másik favoritja a tojás. Számtalan variációban elkészíthetjük. Jöhet minden mennyiségben – ajánlja cikkében a Diéta és Fitnesz.

Borítóképünk illusztráció: Shutterstock