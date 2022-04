A tavasz már szinte megérkezett, hosszú órákon át élvezhetjük a napsütést. Ezzel arányosan nő a lelkesedésünk, a teljesítőképességünk és a mozgásigényünk. A tavasz első napsugarai és a természet ébredése pozitív hatással van a lelkünkre, több figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra és arra, hogy szervezetünket a legjobb formába hozzuk. Ebben az időszakban érdemes kihasználni az extra pozitív energiát és mind testben mind lélekben megújulni – olvasható a Diéta és Fitnesz cikkében.

Mindenekelőtt készítsük el életvitelünknek megfelelő edzéstervet, válasszuk ki a számunkra érdekes vagy szórakoztató edzésformát. Minél összetettebb edzéstervet készítünk, annál izgalmasabban és tudatosabban fog telni a cél elérésének időszaka. Bővítsük ki az edzéstervet további oszlopokkal és sorokkal, amely tartalmazza az étrended és kiterjed az alvásra is.

A terv segít követni a célunk elérésének folyamatát és támogat abban, hogy megőrizzük a motivációt. Ezáltal növekedni fog a teljesítmény és a rendszeresség fenntartásával a sport az életünk részévé fog válni.

Amikor az edzéstervet készítjük, ne korlátozódjunk az edzőtermi, beltéri mozgásformákra. A szabadtéri edzés ugyanis számos egyéb pozitív hatással bír. A napfény hatására nem csak több D-vitamin, de hangulatjavító boldogsághormon is termelődik.

Na de milyen edzések közül választhatunk?

Napjainkban reneszánszát éli a biciklizés, hiszen lássuk be, a biciklis infrastruktúra az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Nemcsak a városi infrastruktúrában történt fejlődés, hanem a kerékpárok piacán is. A minőség mellett az esztétikai megjelenés, kényelem és innováció is fontos szerepet kapott a tervezés során. Egyre népszerűbbek az elektromos biciklik, amelyek számos előnnyel rendelkeznek. Az e-bike, azaz az elektromos kerékpár már nemcsak városi terekben használható, hanem túrázáshoz is. A kevés szabadidővel rendelkezők számára ideális választás munkába járáshoz vagy hosszabb útvonalakhoz. Multifunkcionális jellege miatt képes pótolni egy robogót vagy motort, a kényelmetlen tömegközlekedési eszközöket vagy a dugóban várakozó autókat.

Az e-bike használata során, klasszikus elődjéhez viszonyítva, nem kell tartanod az emelkedők okozta kifulladástól, ugyanakkor rendszeres használat esetén mégis fitten tart.

A kerékpár kiváló lehetőséget nyújt kirándulásokra, természeti túrákra.

Az elektromos biciklivel olyan kevésbé ismert látnivalókat is felfedezhetünk, amelyeket klasszikus kerékpárral csak nehezen lehetne elérni. Bár az e-bike hosszú távon költségmegtérülést ígér, viszont az egyszeri nagyobb befektetést sokan nem engedhetik meg maguknak. Erre jelenthetnek megoldást a szabad felhasználású hitelek, amelyek segítséget nyújtanak az egyszeri jelentős kiadások finanszírozásában.

Az egyik legnépszerűbb edzésforma a futás

A futás óriási előnye a futópadokkal ellentétben, hogy a természetben tényleges haladást érhetünk el, nem a talaj mozog alattunk, hanem mi szaladunk az előrehaladás útján. A legideálisabb a természetben futni, a kanyarok, a lejtők és az emelkedők, a napsütéssel járó feltöltődés és a változatosság, mind a terepfutás és a feltöltődés része. További előnye, hogy csak egy jó minőségű futócipőre van szükségünk.

Az elmúlt években rendkívül sok fitneszpark épült, nemcsak a fővárosban, hanem jó néhány vidéki településen is.

Ezek fontossága a járvány ideje alatt felértékelődött, a megnövekedett igény kiszolgálására ma már bárhol költségmentesen használhatóak. Az edzőtermekkel szemben a kültéri kondiparkok mindig nyitva állnak a mozgás szerelmesei előtt, ráadásul a friss levegőn végzett edzés sokkal felszabadítóbb érzés. A parkokban rendelkezésre álló eszközök számos gyakorlat végzésére adnak lehetőséget, amellyel akár folytathatunk egy testrészre fókuszáló edzést vagy kombinált edzést is. A szabadtéren végezhető gyakorlatok mennyisége növelhető különböző eszközökkel, mint az ugrókötél, bokasúly és más típusú súlyok, szalagok.

Akár a szervezett csoportos, akár az egyéni jógázás jótékony hatással lehet a szervezetre és a fizikumra. A jóga ugyanis nemcsak relaxációs technika, hanem súlycsökkentő hatása is van, javítja a vérkeringést, növeli a rugalmasságot és az izmokat. Ezt a mozgásformát is érdemes szabadban űzni, hiszen a jóga élményét fokozza a napsütés, a zöld fű és a természet hangjai. A természetben végzett jóga gyakorlatoknak jelentős mentális frissítő hatásuk van és magasabb feltöltődést nyújtanak. Csak egy jógamatracra van szükségünk, szinte bárhol gyakorolhatunk, a parkban, a kertben vagy nyaralások alkalmával.

Figyeljünk a testünk jelzéseire!

Kezdő sportolóknak rendkívül fontos, hogy figyeljenek a testük jelzéseire, megismerjék a határaikat és ne okozzanak maguknak fájdalmat. A testmozgásnál nem a kellemetlenség vagy kifulladás jelenti a hatékonyságot. Találjuk meg a számunkra ideális testmozgást, érezzük jól magunkat, miközben egészségtudatosan élünk. Próbáljunk ki többféle mozgástípust, hogy rátaláljunk kedvencünkre vagy kombináljuk ezeket.

Borítókép: Shutterstock