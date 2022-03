Jelentősen emelkedett azoknak az aránya, akik megtakarítással és saját pénzügyi célkitűzéssel rendelkeznek, emellett egyre többen készítenek családi költségvetést, a háztartások összességében megfontoltabban, körültekintőbben hozzák meg pénzügyi döntéseiket – mutatja a Pénziránytű Alapítvány friss országos felmérése.

Pénzügyi célokat leginkább a 30-49 évesek tűznek ki maguk elé, de jelentősen javult a fiatal felnőttek (18-29 évesek) pénzügyi tudatossága is:

míg 2018-ban 42 százalékuk, idén 78 százalékuk rendelkezett kitűzött pénzügyi célokkal.

A fiatalok javuló pénzügyi tudatosságát magyarázhatja, hogy immár több éve a Nemzeti Alaptanterv részét képezik a pénzügyi és gazdálkodási alapismeretek, amelyek elsajátítását 6 éve a Pénziránytű Alapítvány ingyenes, akkreditált tankönyvei is támogatják. A javuláshoz hozzájárulhatott a 2017-ben indított kormányzati pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégia, amely számos kormányzati, intézményi és piaci szereplő pénzügyi kultúra fejlesztő munkáját hangolja össze.

Iskolai végzettség szempontjából a 8 általános iskolával rendelkezők változatlanul átlagon alul gondolkodnak előre pénzügyileg, ám 2022-re a felsőfokú végzettségűekhez már csatlakoztak az átlagon felüli arányukkal az érettségivel és szakképesítéssel rendelkezők.

Jelentősen emelkedett a családi költségvetést készítők száma:

2015-ben minden negyedik magyar háztartásban foglalkoztak ezzel, most ötből két háztartás tervezi meg kiadásait és bevételeit.

Míg pénzügyi célokat a magyarok közel fele tűzött ki maga elé 2015-ben, most a megkérdezettek csaknem 80 százalékának van ilyen célkitűzése. A tudatosabb pénzügyi magatartás hátterében a pandémia is szerepet játszott: az elmúlt két év koronavírus helyzete többeket késztetett arra is, hogy anyagi helyzetüket átgondolják.

A legtöbben még mindig saját ingatlan vásárlására vagy annak felújítására tesznek félre pénzt.

A megtakarítások elsődleges célja korábban is az ingatlanra vonatkozott, de míg 2015-ben és 2018-ban kiegyenlített volt azok aránya, akik vásárolni, illetve felújítani kívántak, jelenleg másfélszer annyian újítanának fel, mint akik vásárolnának ingatlant. Ingatlan felújítást most a megkérdezettek 27 százaléka tervez, míg ingatlan vásárlást vagy építkezést a megkérdezettek 16 százaléka. A változást a 2021 január óta elérhető Otthonfelújítási támogatás magyarázhatja, amely segíti az ingatlanfejlesztési terveket.



A pénzügyi célok érdekében 7 éve emelkedő arányban takarítanak meg vagy fektetnek be többet a magyarok: míg 2015-ben minden harmadik megkérdezett rendelkezett megtakarítással célja elérése érdekében, most 59 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy befektette pénzét. Ezzel párhuzamosan a korábbinál kisebb arányban tervezik azt, hogy csökkentik a költségeiket.

Az országos felmérés 500 fő megkérdezésével készült 2022 februárban. A Pénziránytű Alapítvány 2010 óta ötödik alkalommal mérte fel a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát.

Pénzügyi műveltség A kormány 2017-ben fogadta el a pénzügyi műveltség fejlesztését célzó hétéves stratégiát, mely a lakosság pénzügyi műveltséget kívánja erősíteni. A stratégia számos kormányzati, intézményi és piaci szereplő ez irányú munkáját hangolja össze. Fő elemei: A pénzügyi képzés erősítése és általánossá tétele az iskolákban .

A tudatos pénzügyi magatartás alapjainak és a háztartások pénzügyi stressztűrő képességének erősítése.

Tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást támogató intézmények illetve infrastruktúrák létrehozatala és megismertetése.

A lakosság öngondoskodási szemléletének erősítése.

A pénzügyi termékekhez, pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés mértékének növelése.

A korszerű, készpénzkímélő fizetési eszközök használatának ösztönzése.

Körültekintő hitelfelvétel támogatása.

Borítókép: Illusztrációfotó / Shutterstock