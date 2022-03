Főszezoni előzetessel készül a budapesti állatkert a március 12-től 15-ig, szombattól keddig tartó ünnepi hosszú hétvégére - áll a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtöki eljuttatott közleményében.

Mint írják, ezen a négy napon már olyan sokféle programmal, élménnyel és látnivalóval várják az érdeklődőket, mint a nyári időszakban.

Délelőtt 10-től délután 4-ig egymást követik az állatbemutatók, tréningek és látványetetések, több különböző állatnál, így például az elefántoknál, az oroszlánfókáknál, a sörényes hangyászoknál és a keáknál is.

"A Varázshegyben testközelből megismerhető meglepetés állatokkal találkozhatnak a látogatók, de lesz állati helyszínelés is" - áll a közleményben.

A Vadállatmentő Központban az állatkerti mentőmunkát ismerhetik meg az érdeklődők.

Sok program kapcsolódik a tengerek, vizek élővilágához. A Cápasuliban - hétfő kivételével - mindegyik nap 12 órakor tartanak merüléses látványetetést, amikor a gondozók könnyűbúvár felszerelésben le is merülnek a cápák közé. Szombaton és vasárnap a Pálmaház alatti akváriumban is lesz látványetetés, a gyerekeknek pedig akváriumi felfedező játékot szerveznek.

Az állatkert épített öröksége, műemlékei iránt érdeklődőknek tematikus vezetett sétát tartanak. Ez a séta mind a négy napon 10 órától indul a főbejáratnál lévő információs pavilontól.

A hosszú hétvégén mutatkoznak be az állatkert legifjabb óriásvidrái is. A Dél-Amerikában őshonos, veszélyeztetett fajjal 2014 óta foglalkoznak Budapesten, egyedüliként a hazai állatkertek közül. A 2020 óta együtt élő jelenlegi tenyészpár, Cumana és Madidi kölykeit eddig nem láthatta a nagyközönség, mert az első néhány hónapban teljes nyugalomra volt szükségük. "Most azonban már azt is meg lehet figyelni, hogy a szülők és a nagytesók milyen odaadással viselik gondját a két legkisebb utódnak" - olvasható a közleményben.

Mint kiemelik, az óriásvidra kölykök mindennapjairól az állatkert a napokban tett közzé egy kisfilmet is.

A négynapos hétvége részletes programkínálata az állatkert honlapján érhető el.

Borítókép: Arun, az állatkert kiselefántja (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert)