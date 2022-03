Pénteken hosszabb-rövidebb időre többfelé kisüt a nap. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de elsősorban délen, délkeleten néhol előfordulhat szitálás, majd egy-egy zápor. Helyenként megélénkül a keleti, északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet plusz 7 és 13 fok között alakul.



Szombaton és vasárnap is derült, csapadékmentes idő várható. Szombaton mínusz 7 és plusz 1, vasárnap mínusz 7 és mínusz 1 fok közötti hajnali értékek lesznek jellemzők, de a fagyzugokban akár mínusz 12 fokig is hűlhet a levegő. Szombat délután plusz 7 és 10 fok között, vasárnap is többnyire 10 fok körül alakulnak a csúcsértékek – olvasható az előrejelzésben.

