A tavaszi nagytakarításról általában a régóta esedékes ablaktisztítás, a garázsban felhalmozódott dobozok szortírozása és az alapos portörlés jut eszünkbe, pedig nem szabad megfeledkezni a kertünk felfrissítéséről sem. Bár a február végi, március eleji hűvös még nem biztos, hogy a szabadba csábít, érdemes kihasználni a napsütéses órákat, hiszen a friss levegőn való tevékenykedést nem csak a szervezetünk, de a kertünk is meghálálja. Az Euronics munkatársai most 7+1 tippet mutatnak a Lakáskultúra cikkében, amelyeket követve megújult kerttel vághatunk neki a tavasznak.

Tiszta kert, tiszta haszon

A kertrendezés néha végeláthatatlan feladatnak tűnhet. De itt is, mint az élet sok más területén, a legfontosabb a rendszeresség. Ahhoz, hogy tiszta lappal induljunk neki a tavasznak, érdemes először az előző évről maradt, elszáradt leveleket és gallyakat összeszedni. Ezt a lépést már csak azért is jó megtenni, mert a tavaszi melegben rothadásnak induló kerti hulladék táptalaja lehet különböző gombáknak, kártevőknek, amelyek később megtámadhatják növényeinket.

A virágágyásokat tisztítsuk meg az elhalt terményektől, gyomoktól. A sövények alatti leveleket viszont meghagyhatjuk, ugyanis búvóhelyként szolgálhatnak a kertünk hasznos lakói részére.

Az összegyűjtött hulladékot komposztálhatjuk is. Egy melegebb hétvégén akár a terasz vagy a feljáró tisztításának is nekiállhatunk, amiben nagy segítségünkre lehet egy magasnyomású mosó is.

Ne hagyjuk cserben az eszközeinket sem!

Ha még túl fagyos lenne a talaj a munkálatokhoz, közvetetten akkor is tudunk tenni kertünk szépségéért.

Eltört az őszi kerti munka során az ásó nyele?

Itt az ideje kicserélni, hogy ne az utolsó pillanatban jusson eszünkbe, amikor már éppen nekiállnánk egy új facsemete ültetésének. Hasznos ebben az időszakban átnézni azt is, hogy melyik eszközeink szorulnak karbantartásra. Amennyiben meg szeretnénk éleztetni a fűnyírókését, vagy a metszőollókat, ágvágókat, nem árt felkeresni egy szakembert. Érdemes jó előre felmérnünk azt is, hogy milyen új eszközökre kell beruháznunk az éves kerti munkálatokhoz.

Nem szabad elsietni az első fűnyírást

A téli fagy elvonulásával visszatér a falvakban, kertvárosokban jól ismert hétvégi búgás. Mielőtt nekilátnánk a munkának, fontos felmérni a pázsit állapotát, ezáltal megtudhatjuk, hogy melyik területeken lesz szükség füvesítésre. Az első fűnyírást érdemes akkor megejteni, amikor már elérte a 8-10 centiméter magasságot a fű. A hagyományosabb benzines és elektromos fűnyírók mellett már akkus fűnyírót, sőt robotfűnyírót is találhatunk a kínálatban.

Gyepszellőztetéssel tehetünk a friss hajtásokért

A gyepszellőztetést érdemes az első fűnyírást követően időzíteni, ekkor ugyanis már elég erős a fű gyökere a munkálatokhoz.

A gyepszellőztetés elsőre egy durva folyamatnak tűnhet, ugyanis ilyenkor a gép megtépi a fű gyökérzetét. De nem szabad, hogy ez eltántorítson minket.

A folyamat lényege, hogy megszabadítsa a gyepet az elhalt gyökérzettől, így teret szabadítva fel a friss hajtásoknak. Ekkor érdemes gyeptrágyával is támogatni a talaj tápanyagtartalmát, ami még inkább növekedésre serkentheti a növényzetet. Amennyiben szükség van rá, a kikopott foltokat ekkor pótolhatjuk fűmag vetésével, persze csak akkor, ha a fagyok már elmúltak.

A zöldségtermesztés feltétele a laza talaj

Amennyiben szeretnénk saját zöldségeket termeszteni, fontos a talaj fellazítása is, amikor már nem fagyos a föld. Ebben segítségünkre lehet a hagyományos ásó és kapa mellett egy rotációs kapa is, amelyből akár a nagyobb kertekben hasznos benzines vagy a kisebb konyhakerthez való elektromos változat is elérhető. A talajlazítás során ügyeljünk arra, hogy a gyomokat eltávolítsuk a talajból, ezzel is biztosíthatjuk, hogy a későbbiekben kevesebbet kelljen gyomlálni. A talajlazítás után pedig ne feledkezzünk meg a föld tápanyagtartalmának biztosításáról sem. Ehhez 1-2 centiméter vastagon szórjunk komposztot az ágyásra, majd lazán dolgozzuk be a talajba!

A sövényvágást se féljünk elkezdeni!

Fontos, hogy az örökzöld sövényeket még a tavaszi növekedési időszak előtt visszavágjuk, ezzel segíthetjük az erős hajtások és a sűrű takarósövény kialakulását.

A rózsák tavaszi megmetszésétől sem érdemes tartani, azonban figyeljünk a metszőolló élességére, mert egy életlen eszközzel kárt tehetünk a növényben, olyan sebeket ejthetünk, amelyek nagyon lassan gyógyulnak meg.

Ezzel pedig kedvenc rózsabokrunk növekedését veszélyeztethetjük. Egy jó minőségű, éles metszőollóval azonban nem kell ettől tartani, bár a megfelelő technikát fajtától függően mindenképp érdemes elsajátítani.

Sosem árt a vizsgálódás, tervezgetés

Bár az általános tisztítás már sok kártevőtől megszabadíthatja a kertünket, fontos megvizsgálni a növényeinket, valamint felkészülni a kártevők elleni védekezésre, permetezésre. Szánjuk ezt az időszakot arra is, hogy megtervezhessük, milyen növényeket szeretnénk ültetni, milyen magokat, palántákat fogunk rendelni. Amennyiben szeretnénk veteményest, hasznos lehet egy idővonal elkészítése, hogy lássuk, mikor érdemes elvetni a magokat. A zöldborsót, a hónapos retket vagy a sárgarépát például már márciusban ajánlott földbe tenni. Tehát ne halogassuk sokáig a tervezést!

+ 1 tipp: Vigyázzunk a sünökre!

A hazánkban őshonos kerti sünök gyakran választják téli álmuk menedékének a parkokban, kertekben felhalmozott lombkupacokat, úgyhogy a kertrendezés során rájuk is figyelni kell. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület előző évi cikke szerint a levélkupacokat, rőzserakásokat óvatosan forgassuk át, nehogy kárt tegyünk kertünk tüskés hátú barátainkban. A legfontosabb a sünök késő tavaszi ellési időszaka, amikor a kölykök még hetekig magatehetetlenek. Ha sünfészket találunk, nem szabad a kölyköket az anyjuktól elválasztani, hanem le kell fedni a fészket, és pár hétig, amíg megerősödnek a kölykök, békén kell hagyni a lombkupacot.

