Szilveszterhez hasonlóan Újév napján is megdőlt a fővárosi és az országos melegrekord, 101 éves csúcsok lettek a múlté - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délután a Facebook-oldalán.

Mostanáig a január 1-jei legmagasabb hőmérséklet 15,3 Celsius-fok volt, amit 1921-ben Sopronban mértek. Ennél országszerte összesen 52 állomáson regisztráltak magasabb értéket, volt, ahol több mint 2 fokkal. A Veszprém megyei Sümegen 17,4 fokot, a Somogy megyei Főnyeden 17,5 fokot mértek.

Budapesten mostanáig szintén 1921-ben volt a legmelegebb január elsején, akkor a Gellért-hegyen 13 fok volt. Most viszont Újpesten és Ferihegyen is 14,2 fokot, Lágymányoson pedig 14,4 fokot regisztrált a meteorológiai szolgálat.

Szilveszter napján is megdőltek a napi melegrekordok. Pénteken a fővárosban Pestszentlőrincen volt a legmelegebb, ott 15,4 fokot mértek. Korábban a szilveszteri országos melegrekordot is 1921-ben, szintén Sopronban mérték. A 2021-es év utolsó napján viszont a Győr-Moson-Sopron megyei Fertőrákoson 18 fokot is mértek.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is többfelé mérhetnek még 10 fok feletti értékeket, de sok helyen csak 5 fokig melegszik majd a levegő. Erőteljesebb lehűlés a jövő hét második felében várható.

