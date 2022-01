Június 16-án veszik át 55 perce

Spanyol tudományos díjjal ismerik el Karikó Katalin és kutatótársai munkáját

Karikó Katalin, Drew Weissman, a University of Pennsylvania és Robert S. Langer, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora kapja idén a spanyol Frontiers of Knowledge Awardot (A tudás határai díjat) biológia és biomedicina kategóriában – jelentette be az elismerést gondozó BBVA Alapítvány szerdán.

A spanyol BBVA pénzintézet alapítványának honlapján olvasható közlemény szerint a 14. alkalommal odaítélt díjat a három kutató az mRNS-technológia kifejlesztése területén elért eredményeivel érdemelte ki, melyek lehetővé teszik, hogy saját sejtjeink fehérjéket termeljenek a betegségek elleni védekezés vagy a gyógyulás érdekében. A díjazottak munkájának eddigi legkiemelkedőbb termékei a koronavírus elleni vakcinák, amelyekről bebizonyosodott, hogy hatékony védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen. A Covid-19 elleni vakcinák azonban csak az első hullámát jelentik a technológiának, az abban rejlő lehetőségek kiterjednek más terápiás területekre is, mint például az autoimmun-, a daganatos vagy a neurodegeneratív betegségek, az enzimhiány, illetve más vírusfertőzések. A közlemény idézi Karikó Katalint, aki kiemelte: azt a tényt, hogy jelenleg a média reflektorfényében van, arra akarja használni, hogy ösztönözze a fiatalokat, férfiakat és nőket, hogy legyenek tudósok, mert – mint fogalmazott – ez nagyon szórakoztató. A BBVA Alapítvány tevékenységének középpontjában a világszínvonalú tudományos kutatás és kulturális alkotás előmozdítása, a tehetségek elismerése áll. A tudás határai díjjal a természettudomány, a technológia, a humán tudományok és a zene területén végzett egyedi hatású hozzájárulásokat ismerik el és jutalmazzák. A nyolc kategóriában odaítélt díjak mindegyikével 400 ezer euró, valamint egy oklevél és egy kisplasztika jár, amelyet Blanca Munoz szobrászművész készített. Az elismerésről beszámoló Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a díjakat június 16-án Bilbaóban adják át. Borítóképünkön Karikó Katalin. Fotó: MTI/Rosta Tibor

