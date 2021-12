A bizonyítékok felfedezése egészen az úgynevezett Hadakozó fejedelemségek korának kezdeti időszakába, i.e. 453-410 közé helyezi a kínai teakultúrát.

Ez 300 évvel korábbra teszi a tradicionális ital fogyasztását, mint a korábbi tanulmányok.

A teaminták, amelyek főzött tea maradványainak bizonyultak, a Santung tartományban lévő Szoucseng ősi sírjaiból kerültek elő.

A Santungi Egyetem professzora, Vang Csing vezette kutatócsoport 2018 augusztusa és decembere között végzett ásatásokat egy ősi város romjainál, amely az ókori Kína történelmének úgynevezett Tavasz és ősz korszakában (i.e. 770-476) és a Hadakozó fejedelemségek korában épült.

A tudósok a szár- és levélszerű elszenesedett maradványokat egy lefordított porcelántálban találták.

A vizsgálatok szerint a maradványokban csak nagyon kis mennyiségben található meg koffein vagy tannin. Mivel ez a két anyag könnyen oldódik vízben, a tudósok úgy vélik, a megtalált leletek a tea forralása után hátramaradt maradványok lehetnek.

A szakemberek eredményeikről a Journal of Archaeology and Cultural Relics című tudományos lapban számoltak be.

Borítókép: illusztráció