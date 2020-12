Megyék Csatája LoL – Milyen esélyekkel indulnak a csapatok a negyeddöntőkben?

December 12-én 14:00-tól ne tervezzetek más programot, ugyanis indul a Megyék Csatája LoL verseny egyenes kieséses szakasza.

Hosszú heteken keresztül viaskodtak egymással a megyék legerősebb League of Legends csapatai, de minden régióból csak két-két ötös folytathatja a menetelést. December 12-én a negyeddöntőkben, december 13-án az elődöntőkben szoríthattok kedvenc csapataitoknak. Az erőviszonyokat nehéz felmérni, ugyanis az alábbi párosítások először szerepelnek a Megyék Csatájában.

December 12. szombat 14:30-tól – Csongrádi Turulok vs. Nógrádi Tollas Vitézek (Bo3)

A Csongrádi Turulok egyetlen vereséget sem gyűjtöttek be a csoportkörökben, a Nógrádi Tollas Vitézek csak a Budapesti Griffek ellen véreztek el. Hiába a Turulok a kiemeltek, a Kubu-Túróstészta-edru-Frenna-Zumei ötös bárkivel fel tudja venni a versenyt. Nagyon szoros összecsapásra lehet számítani, lehetetlen megjósolni, hogy melyik csapat mehet tovább az elődöntőbe.

December 12. szombat 17:00-tól – Szabolcsi Medvék vs. Győri Ezüst Páncélosok (Bo3)

Óriási versenytapasztalattal és impozáns eredményekkel rendelkeznek a Szabolcsi Medvék játékosai. A magyar LoL e-sport veteránjaival a vérszomjas Ezüst Páncélosok sorakoznak fel, akik csak a Vas Megyei Struccoktól kaptak eddig ki. Bagó és Keligan egyénileg parádés teljesítményt nyújtott a csoportkörökben, ha kifognak egy jó napot, akkor meglepetést okozhatnak.

December 12. szombat 19:30-tól – Budapesti Griffek vs. Baranyai Bástyák (Bo3)

Nagyon nehezen verekedte be magát a Bástyák ötöse a negyeddöntőkbe, a túloldalon a Griffek nem igazán izzadtak meg. Matebuff, Sora és SanyaDau az Esports Balkan League-ben, a régió legnagyobb LoL versenyén brillírozott az elmúlt hétvégén, jó előjelekkel várják az összecsapást a Griffek. A Bástyák tapasztalatban simán felveszik a versenyt velük, dörzsölt, tapasztalt játékosok szerepelnek a kezdőben. A Griffek egyértelműen jobb formában vannak, de mindenkinek lehet rossz napja.

December 12. szombat 22:00-tól – Vas Megyei Struccok vs. Nógrádi Tollas Vitézek (Bo3)

A nap záróakkordjaként a legnagyobb rangadón izgulhatnak a Stucc és Tollas Vitézek rajongói. Az egyik oldalon pallérozódnak NoizR szárnyai alatt a vas megyei fenegyerekek, a túloldalt egyénileg kiemelkedő játékosokból összeállt egy olyan mix, akik bárkit képesek a földbe döngölni, ha mindent beleadnak. Kub vs. Defleck, Frenna vs. Regostern. Ezt az összecsapást kötelező mindenkinek élőben megnéznie, akkor is, ha egyik megyéért sem dobban a szíve.

December 13-án az elődöntőkön bizonyíthatnak a csapatok, az összes mérkőzést a Megyék Csatája oldalán nézhetitek élőben, ahol további érdekességeket és ágrajzot is találtok a versenyről.

