Íme az MCS FIFA 21 csoportmérkőzéseinek utolsó fordulója a nyugati régióban

Xboxon még lesz küzdés a második helyért, PS4-en viszont ez a csoport már korábban eldőlt.

Boresznek mindössze egyetlen pontra van arra szüksége, hogy matekozás nélkül a playoffban találja magát, valamint ráhajtathat a kettős sikerre is, ugyanis van sansza megszerezni a csoportelsőséget is. Ehhez pedig az kell, hogy Lengyel legalább egy meccset elbukjon, bár akkor már zsolesz is mindent megtesz majd a dupla sikerért, mert úgy még marad esély Boresz 0 pontos estéje esetén.

PS4-en két tét nélküli mérkőzést lehet majd látni, hiszen már korábban kiderült ki lesz a két továbbjutó, Brandt viszont 6 pont esetén az élen zárná a nyugati csoportot.

December 4-5-én az alábbi párosításokat rendezik meg a nyugati régióban:

Xbox – december 4. (péntek)

19:00 Győri Ezüst Páncélosok (RVNS Boresz) vs Vas Megyei Struccok (Maresz)

19:30 Veszpémi Várvédők (zsoleszjr00) vs Fejér Megyei Királyok (Lengyel11)

PS4 – december 5. (szombat)

11:00 Veszpémi Várvédők (0Darksmoke19989) vs Vas Megyei Struccok (Bazsi)

11:30 Veszpémi Várvédők (0Darksmoke19989) vs Fejér Megyei Királyok (Brandt_x)

