Íme az MCS FIFA 21 csoportmérkőzéseinek nyitó fordulója a nyugati régióban

Négy megye is bemutatkozik a nyugati régióból, és két papíron egyoldalú mérkőzésre lehet számítani, de a nyitómeccseknél sosem lehet tudni.

Leves is rendesen megküzdött azért, hogy itt lehessen, hiszen idegenben lőtt több góllal sikerült ezt kiharcolnia. Brandt viszont rendesen elintézte ellenfelét, és nagyobb elvárásokkal várhatja a találkozót. Bazsi úgy nyerte meg a párharcát a megyei döntőben, hogy ellenfele utolsó percben szerzett találata közben lefújta a meccset a játékvezető, és így jobb lett a gólkülönbsége, GrislyJam22 neve pedig nem lehet ismeretlen, hiszen a fiatalember sok versenyen elindult már, és most is kapott gól nélkül kvalifikálta magát.

November 7-én az alábbi párosításokat rendezik meg a nyugati régióban:

11:00 Leves (Győr-Moson-Sopron) vs (Fejér) Brandt_x

11:30 Bazsi (Vas) vs (Zala) GrislyJam22



A Megyék Csatája FIFA 21 közvetítéseit a Megyék Csatája Facebook oldalán követhetitek. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről!