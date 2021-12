Végre megoldotta az intim fotók elrejtését a Google

Sokféleképpen kerülhetnek elő a nem nyilvánosságra szánt képek, videók: elég egy óvatlanul nyitva felejtett mobil, kiszivárgott jelszó, egy feltört könyvtár az interneten, hogy kínos helyzetbe kerüljön valaki.

A Google Fotók fontos lépést tett az adatvédelem és a biztonság megerősítésében a Zárolt mappa biztonsági funkció bevezetésével.

Kezdetben a Magyarországon is kapható, bár hivatalosan nem támogatott Google saját készülékeken, a Pixelen vezették be, de már ott van az androidos mobilokon, s hamarosan, 2022 elején az iOS-eszközökön is elérhető lesz.

Így működik egy kutyus elrejtése:

A Zárolt mappa funkció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy intim – de legalábbis semmiképpen nem nyilvánosságra szánt – fotóikat elzárják a kíváncsi szemek elől. Ezek így már nem érhetőek el a Google Fotókon és a készülék egyéb alkalmazásain keresztül. Emellett a mappán belüli elemek automatikusan törlődnek a Google szervereiről.

Google will extend their locked folder feature to iOS users next year. The Locked Folder has been an extremely helpful security update for storing sensitive photos (however you choose to define that). https://t.co/tuGaKl3TUu

— Mindset Digital (@mindsetdigital) November 8, 2021